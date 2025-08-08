Clima en el Valle del Río Grande: Fin de semana caluroso se avecina

El fin de semana en el Valle del Río Grande se perfila como uno lleno de calor intenso, con el mercurio alcanzando temperaturas de tres dígitos en áreas como McAllen y Río Grande. Mientras muchos planean escapadas a lugares como South Padre Island, es crucial estar preparado para las condiciones climáticas que se avecinan.

Durante el viernes, las temperaturas ya se han mantenido en los bajos 80 grados en gran parte del condado de Hidalgo. El clima despejado ha permitido la visibilidad de una luna llena, ofreciendo un espectáculo nocturno impresionante. Sin embargo, el calor y la humedad seguirán siendo protagonistas, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

Con el índice de calor en aumento, se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones, especialmente si trabajan o pasan tiempo al aire libre. El uso de protector solar es esencial, particularmente para quienes planean visitar South Padre Island, donde las corrientes de resaca también presentan un peligro potencial.

El radar satelital sugiere posibles lluvias ligeras en los condados de Cameron, Willacy y hacia el este del condado de Hidalgo. Las temperaturas nocturnas en McAllen rondarán los 86 grados, con un incremento en la velocidad del viento.

Mientras las condiciones en el Valle del Río Grande se mantienen calurosas, es importante vigilar las posibles formaciones de tormentas tropicales en la cuenca del Atlántico. Agosto suele ser el mes con mayor actividad, y las áreas de interés ya están siendo monitoreadas para cualquier desarrollo.

Con temperaturas que podrían alcanzar los 103 grados y una probabilidad de lluvias ligeras, se aconseja a los residentes del Valle del Río Grande mantenerse informados y tomar las precauciones necesarias. Este fue el pronóstico para “Despierta al Día”.