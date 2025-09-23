Clima en el Valle de Texas: Cielos Despejados y Frente Frío en Camino

HOY

Entravision Communications
Clima: El Valle de Texas experimenta un clima cálido con cielos despejados, mientras un frente frío se aproxima trayendo cambios significativos.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 23 2025
Introducción: Clima Actual en el Valle de Texas

El Valle de Texas disfruta de una jornada tranquila y cálida con cielos mayormente despejados. María Pérez informa que las temperaturas están por encima del promedio, alcanzando los 98 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 100 grados. El viento sopla a 16 millas por hora, proporcionando un leve alivio al calor predominante.

Condiciones en el Valle del Río Grande

En el Valle del Río Grande, las temperaturas oscilan en los altos 90 grados Fahrenheit, especialmente en los condados de Hidalgo y Starr. Mientras tanto, el Condado de Cameron experimenta temperaturas alrededor de los 91 grados. Al otro lado de la frontera, en Camargo y Ciudad Miguel Alemán en Tamaulipas, el calor se siente con temperaturas entre 33 y 37 grados centígrados.

Alerta de Tiempo Severo

El Centro de Predicción de Tormentas ha emitido una alerta mínima de tiempo severo debido a la llegada de un frente frío. Actualmente ubicado en el norte de Texas, este frente frío se moverá hacia el sur mañana miércoles, afectando áreas como Dallas y Houston. Se espera que para el jueves por la mañana, el frente frío llegue al Valle de Texas, aumentando la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas, y provocando un descenso en las temperaturas.

Pronóstico para los Próximos Días

El clima cálido continuará mañana, con temperaturas en los altos 90 grados y probabilidad de lluvias esporádicas en la tarde. En South Padre Island, se anticipan condiciones estables con temperaturas en los 80 grados. El jueves, después del paso del frente frío, las temperaturas descenderán a los 91 grados, dando paso a un fin de semana agradable con sol y temperaturas en los bajos 90. El pronóstico de lluvia podría regresar el lunes próximo.

