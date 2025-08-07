Calor extremo: El Valle experimenta temperaturas sofocantes mientras se avecinan lluvias en algunas áreas costeras.
Calor extremo y preparativos para la Temporada de HuracanesEricks Webs DesignEricks Webs Design
Clima extremo: Raymondville y Mission enfrentan temperaturas récord mientras el Valle se prepara para la temporada de huracanes.
El Valle de Texas está experimentando un clima extremo con temperaturas que superan los 100 grados Fahrenheit. Mientras tanto, la región se prepara para el pico de la temporada de huracanes. Ciudades como Raymondville y Mission están en el centro de estas condiciones climáticas desafiantes.
Condiciones Actuales
El sector de Raymondville, al norte de la Interestatal 69, ha registrado lluvias leves a moderadas, aunque estas han comenzado a disiparse. Sin embargo, el calor sigue siendo una constante, con temperaturas actuales de 99 grados en la región. En McAllen, la sensación térmica ha alcanzado los 106 grados, mientras que en Mission, el termómetro marca 112 grados. El área de Río Grande no se queda atrás, con temperaturas de 108 grados, lo que resalta la necesidad de tomar precauciones ante el calor extremo.
Preparativos para la Temporada de Huracanes
El mes de agosto es crucial, ya que marca el inicio del pico de la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 11 de septiembre. Durante este periodo, se espera el mayor número de tormentas en el Océano Atlántico. Los residentes del Valle de Texas deben estar preparados para posibles impactos, asegurándose de tener planes de emergencia y suministros esenciales.
Pronóstico a Corto Plazo
Para el día de mañana, se anticipa que las temperaturas seguirán siendo elevadas, alcanzando los 103 grados alrededor de las 3 de la tarde. Se recomienda a los residentes mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol. Más detalles sobre el pronóstico para los próximos siete días estarán disponibles próximamente.
- Advertencias de Calor Extremo en el Valle de Texas: Prepárate para el Fin de Semana
- Fin de semana sin impuestos sobre ventas para productos escolares en Texas 2025
- Detienen a sospechoso del homicidio del delegado de la Fiscalía en Tamaulipas
- Bomberos de Edinburg rescatan a hombre atrapado en un pozo
- ¡Gana Boletos para Gloves and Glory en el Bert Ogden Arena!
Palm Valley Animal Society recibe 54 perros de un caso de acumulación; piden apoyo ante cierre de su sede en Trenton
EDINBURG, Texas – Palm Valley Animal Society (PVAS) informó que ha recibido 54 perros provenientes de un caso reciente de acumulación de animales, justo cuando la organización se prepara para cerrar su ubicación en Trenton. La llegada simultánea de tantos animales...
Policía de Edinburg investiga tiroteo, aseguran narcóticos en cateo relacionado
Los oficiales acordonaron el área y permanecen en el lugar realizando las investigaciones correspondientes.
Deportes en Acción: Resumen de la League Cup y MLB
League Cup: La League Cup llega a su fin mientras la MLS supera a la Liga MX; resultados destacados en la MLB.
Investigan posible caso de acumulación de animales en Edinburg
EDINBURG, TX – El Departamento de Policía de Edinburg investiga un posible caso de acumulación de animales en una vivienda ubicada en la cuadra 200 de la calle Peter. La situación salió a la luz tras una denuncia ciudadana sobre un olor fuerte que provenía del...
Detención de inmigrantes en Weslaco tras peligrosa persecución
Persecución Weslaco: Cinco inmigrantes son detenidos en Weslaco después de una persecución que involucró a un conductor de Indiana.
Homicidio por intoxicación en Brownsville: Nueva fianza impuesta
Homicidio: Raúl Rodríguez enfrenta nuevos cargos tras el trágico accidente del 25 de julio en Brownsville.
Se registra accidente automovilístico en McAllen
Accidente automovilístico: Un choque entre dos SUV en McAllen causa interrupciones en el tráfico y moviliza equipos de emergencia.
Persecución policial en Brownsville culmina en arresto
Persecución policial: El conductor de un vehículo Chevrolet Tajo fue detenido tras una peligrosa persecución por las calles de Brownsville.
Cierre vial en San Juan por trabajos de mejora
SAN JUAN, Texas — A partir del jueves 8 de agosto, el tramo de San Antonio Street en su cruce con Ridge Road permanecerá cerrado al tránsito vehicular como parte de un proyecto de mejoras en la infraestructura vial de la ciudad. De acuerdo con autoridades locales, los...
Cierran tramo de la I-2 en Harlingen por investigación de accidente fatal
El tráfico que se dirija hacia el oeste por la I-2 en esa zona será desviado hacia el norte o sur por FM 800, y los conductores deberán buscar rutas alternas para continuar su trayecto.
Deudas Estudiantiles: Reanudación de intereses afecta a miles
El programa SAFE, que pausaba los intereses de las deudas estudiantiles, brindó un respiro a miles de estudiantes.
Seguridad Escolar: Preparativos ante el regreso a clases
Seguridad escolar: Las escuelas de Texas refuerzan sus medidas de seguridad ante el inminente regreso a clases.
Familia en Mission lucha sin agua ni electricidad tras tormenta
Mission: La familia González enfrenta desafíos extremos después de que fuertes vientos derribaran árboles y cables eléctricos.
Asesinato en Reynosa: Delegado de la Fiscalía General de la República es abatido
Reynosa: El asesinato del delegado Ernesto Vázquez Reina en Reynosa sacude a Tamaulipas y revela tensiones con el crimen organizado.
Investigan muerte de hombre que se golpeaba la cabeza y agredió a oficiales
muerte
Una persona muere en accidente en Puerto Isabel
CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel. El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en...