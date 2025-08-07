HOY

Calor extremo y preparativos para la Temporada de Huracanes

Clima extremo: Raymondville y Mission enfrentan temperaturas récord mientras el Valle se prepara para la temporada de huracanes.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 07 2025
El Valle de Texas está experimentando un clima extremo con temperaturas que superan los 100 grados Fahrenheit. Mientras tanto, la región se prepara para el pico de la temporada de huracanes. Ciudades como Raymondville y Mission están en el centro de estas condiciones climáticas desafiantes.

Condiciones Actuales

El sector de Raymondville, al norte de la Interestatal 69, ha registrado lluvias leves a moderadas, aunque estas han comenzado a disiparse. Sin embargo, el calor sigue siendo una constante, con temperaturas actuales de 99 grados en la región. En McAllen, la sensación térmica ha alcanzado los 106 grados, mientras que en Mission, el termómetro marca 112 grados. El área de Río Grande no se queda atrás, con temperaturas de 108 grados, lo que resalta la necesidad de tomar precauciones ante el calor extremo.

Preparativos para la Temporada de Huracanes

El mes de agosto es crucial, ya que marca el inicio del pico de la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 11 de septiembre. Durante este periodo, se espera el mayor número de tormentas en el Océano Atlántico. Los residentes del Valle de Texas deben estar preparados para posibles impactos, asegurándose de tener planes de emergencia y suministros esenciales.

Pronóstico a Corto Plazo

Para el día de mañana, se anticipa que las temperaturas seguirán siendo elevadas, alcanzando los 103 grados alrededor de las 3 de la tarde. Se recomienda a los residentes mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol. Más detalles sobre el pronóstico para los próximos siete días estarán disponibles próximamente.

