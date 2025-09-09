Previsión del Tiempo: Cambios en el Horizonte

El tiempo en el sur de Texas está experimentando un cambio bienvenido para muchos residentes que han soportado el calor extremo de las últimas semanas. Con el verano acercándose a su fin, las temperaturas están comenzando a descender ligeramente, proporcionando un alivio del calor sofocante.

Temperaturas en Descenso

Las temperaturas en ciudades como McAllen y Edinburg están pronosticadas para mantenerse entre los 90 a 95 grados Fahrenheit durante el resto de la semana. Aunque estos valores siguen siendo cálidos, representan una disminución de los dígitos triples que se registraron en semanas anteriores. En particular, McAllen muestra una temperatura máxima de 93 grados con una sensación térmica que alcanza los 100 grados. Mientras tanto, en Rio Grande City, las temperaturas percibidas siguen siendo superiores a los 100 grados.

Precipitaciones y Vientos

El radar meteorológico ha detectado lluvias, incluso torrenciales, cerca de la milla 12 y Weslaco, moviéndose hacia Nuevo Progreso y Ciudad Río Bravo. Se recomienda a los conductores que transiten por estas áreas manejar con precaución debido a las precipitaciones fuertes. Además, el Condado de Hidalgo experimenta vientos entre 5 a 10 millas por hora, mientras que en Harlingen estos alcanzan casi las 15 millas por hora.

Pronóstico para el Resto de la Semana

Para los próximos días, se espera que las temperaturas diurnas permanezcan en los bajos 90, por lo que estarán cercanas o por debajo del promedio estacional. Además, se anticipa actividad de lluvias en el Condado de Hidalgo y el Condado de Cameron, especialmente en horas de la tarde. Las ciudades de San Antonio, Houston, Dallas y Austin también presentan un pronóstico favorable con cielos mayormente despejados y temperaturas similares.

Se recuerda a los residentes que se espera lluvia para cada día de esta semana, extendiéndose hacia el fin de semana. Por lo tanto, es importante estar preparado para posibles precipitaciones diarias mientras las temperaturas continúan en descenso.