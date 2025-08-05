HOY

Entravision Communications
El Tiempo

Tormentas y cambios meteorológicos en el Sur de TexasEricks Webs DesignEricks Webs Design

Fuertes vientos y lluvias impactan el área mientras el clima cambia drásticamente.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 05 2025
Ad Placeholder

MCALLEN, TEXAS- Mira aquí una actualización de el estado del tiempo con Kimberly Meza.

Clima en Edinburg: Tormentas y Cambios Meteorológicos en el Sur de Texas
clima Condado Cameron condado Hidalgo Edinburg Texas Tormentas
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Una persona muere en accidente en Puerto Isabel

Una persona muere en accidente en Puerto Isabel

Aug 5, 2025

CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel. El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en...

Ad Placeholder
Tormenta eléctrica afecta el centro del Condado de Hidalgo

Tormenta eléctrica afecta el centro del Condado de Hidalgo

Aug 4, 2025

VALLE DE TEXAS- En una jornada marcada por condiciones climáticas extremas, el Servicio Nacional de Meteorología ha emitido un aviso por tormenta eléctrica severa que afecta el centro del condado de Hidalgo. Este fenómeno se espera que persista hasta las 6 de la...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder