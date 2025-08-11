A medida que las familias en el Valle del Río Grande se preparan para el regreso a clases, el clima juega un papel protagonista esta semana. Con temperaturas que alcanzan los tres dígitos y la posibilidad de lluvias, los residentes deben estar atentos a las condiciones climáticas mientras disfrutan de los últimos días del verano.

Altas Temperaturas en el Valle

El calor extremo continúa con temperaturas que alcanzan los 101 grados en ciudades como McAllen y Mission. En la costa, las temperaturas son un poco más moderadas, rondando los 90 grados. Es crucial mantenerse hidratado, especialmente para aquellos que trabajan al aire libre. Los vientos cálidos procedentes del sur añaden a la sensación de calor, transformando el ambiente en un auténtico horno.

Posibilidad de Lluvias

Aunque el calor es intenso, la esperanza de un alivio llega con la previsión de lluvias. Se esperan precipitaciones en el condado de Cameron y el condado de Willacy, con la posibilidad de lluvias ligeras en el condado de Hidalgo. Las lluvias podrían desarrollarse en las zonas costeras del Golfo, proporcionando un respiro del calor sofocante.

Vigilancia de Tormentas Tropicales

Mientras tanto, en los trópicos, hay dos áreas de interés que están siendo monitoreadas de cerca. La tormenta tropical Aaron ha emergido con ráfagas de viento de 58 millas por hora y tiene el potencial de convertirse en el primer huracán de la temporada 2025 para la cuenca del Atlántico. Es fundamental que los residentes estén informados y preparados para cualquier cambio en el clima.

Pronóstico para la Semana

La semana continuará con temperaturas en los tres dígitos. Para el martes y miércoles se esperan temperaturas de 103 y 101 grados respectivamente, junto con la posibilidad de lluvias o tormentas. A pesar del calor persistente, las precipitaciones y la nubosidad podrían proporcionar un alivio necesario.