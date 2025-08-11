HOY

Entravision Communications
El Tiempo

Clima Caluroso y Lluvias en el Valle del Río GrandeEricks Webs DesignEricks Webs Design

A medida que las familias en el Valle del Río Grande se preparan para el regreso a clases, el clima juega un papel protagonista esta semana. Con temperaturas que alcanzan los tres dígitos y la posibilidad de lluvias, los residentes deben estar atentos a las condiciones climáticas mientras disfrutan de los últimos días del verano. […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 11 2025
Ad Placeholder

A medida que las familias en el Valle del Río Grande se preparan para el regreso a clases, el clima juega un papel protagonista esta semana. Con temperaturas que alcanzan los tres dígitos y la posibilidad de lluvias, los residentes deben estar atentos a las condiciones climáticas mientras disfrutan de los últimos días del verano.

Altas Temperaturas en el Valle

El calor extremo continúa con temperaturas que alcanzan los 101 grados en ciudades como McAllen y Mission. En la costa, las temperaturas son un poco más moderadas, rondando los 90 grados. Es crucial mantenerse hidratado, especialmente para aquellos que trabajan al aire libre. Los vientos cálidos procedentes del sur añaden a la sensación de calor, transformando el ambiente en un auténtico horno.

Posibilidad de Lluvias

Aunque el calor es intenso, la esperanza de un alivio llega con la previsión de lluvias. Se esperan precipitaciones en el condado de Cameron y el condado de Willacy, con la posibilidad de lluvias ligeras en el condado de Hidalgo. Las lluvias podrían desarrollarse en las zonas costeras del Golfo, proporcionando un respiro del calor sofocante.

Vigilancia de Tormentas Tropicales

Mientras tanto, en los trópicos, hay dos áreas de interés que están siendo monitoreadas de cerca. La tormenta tropical Aaron ha emergido con ráfagas de viento de 58 millas por hora y tiene el potencial de convertirse en el primer huracán de la temporada 2025 para la cuenca del Atlántico. Es fundamental que los residentes estén informados y preparados para cualquier cambio en el clima.

Pronóstico para la Semana

La semana continuará con temperaturas en los tres dígitos. Para el martes y miércoles se esperan temperaturas de 103 y 101 grados respectivamente, junto con la posibilidad de lluvias o tormentas. A pesar del calor persistente, las precipitaciones y la nubosidad podrían proporcionar un alivio necesario.

Clima Caluroso y Lluvias Acechan el Valle del Río Grande
clima regreso a clases temperaturas extremas Tormentas Valle del Río Grande
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Condena de Jesús Bernal: Un caso de pandillas en Alton

Condena de Jesús Bernal: Un caso de pandillas en Alton

Aug 13, 2025

El incidente ocurrió en 2023 cuando la policía de Alton respondió a un reporte sobre un hombre encontrado inconsciente en la vía pública. La víctima, Román Andrés Mesa, presentaba graves lesiones faciales y fue declarado muerto poco después.

Ad Placeholder
Grave accidente en Pharr deja a motociclista en condición crítica

Grave accidente en Pharr deja a motociclista en condición crítica

Aug 13, 2025

El Departamento de Policía de Pharr investiga un accidente mayor ocurrido en la cuadra 1100 de East Interstate 2. De acuerdo con reportes preliminares, un motociclista perdió el control y chocó contra otra motocicleta. Posteriormente, el primer motociclista fue...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Condena de Jesús Bernal: Un caso de pandillas en Alton

Condena de Jesús Bernal: Un caso de pandillas en Alton

El incidente ocurrió en 2023 cuando la policía de Alton respondió a un reporte sobre un hombre encontrado inconsciente en la vía pública. La víctima, Román Andrés Mesa, presentaba graves lesiones faciales y fue declarado muerto poco después.

Ad Placeholder
Ad Placeholder