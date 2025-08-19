San Juan, Texas — El Tribunal Municipal de San Juan está recordando a la comunidad que aún tiene tiempo para beneficiarse del Programa de Amnistía, una iniciativa que ofrece a los participantes la oportunidad de ahorrar en el pago de multas y recargos.

De acuerdo con datos del propio tribunal, quienes aprovechan este programa logran un ahorro promedio de hasta 267 dólares, lo que representa un apoyo económico significativo para los residentes.

La fecha límite para participar es el viernes 29 de agosto.

Los pagos pueden efectuarse enviando un money order por correo al Tribunal Municipal de San Juan o bien de manera presencial en sus oficinas.

Las autoridades recalcan la importancia de no dejar pasar la oportunidad, pues después de esa fecha los beneficios dejarán de estar disponibles.

Para mayor información, la comunidad puede comunicarse directamente al Tribunal Municipal al número telefónico (956) 223-2460.