Harlingen, TX — La ciudad de Harlingen invita a todos los residentes a participar en su jornada comunitaria de limpieza “Clutter Clear Out”, que se llevará a cabo el sábado 25 de octubre de 2025, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Parque Pendleton (1427 Morgan Blvd, estacionamiento de la piscina).

El evento tiene como objetivo ayudar a los ciudadanos a deshacerse de objetos voluminosos o difíciles de eliminar, promoviendo un entorno más limpio y saludable para toda la comunidad.

Entre los artículos que se aceptarán se incluyen muebles, electrodomésticos sin freón, llantas (límite de cuatro por hogar) y aparatos electrónicos. Por otro lado, no se recibirán residuos peligrosos, pintura, concreto, baterías, aceite ni ramas o maleza.

Las autoridades municipales recuerdan que el programa está dirigido únicamente a quienes viven dentro de los límites de la ciudad. Los participantes deberán presentar su recibo actual de agua y una identificación válida al momento de entregar los artículos.

Con esta jornada, la ciudad de Harlingen reafirma su compromiso con la limpieza urbana y el cuidado del medio ambiente, alentando a los vecinos a mantener sus hogares y vecindarios libres de desechos innecesarios.