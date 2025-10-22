HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Ciudad de Harlingen organiza jornada de limpieza “Clutter Clear Out”Ericks Webs DesignEricks Webs Design

Harlingen, TX — La ciudad de Harlingen invita a todos los residentes a participar en su jornada comunitaria de limpieza “Clutter Clear Out”, que se llevará a cabo el sábado 25 de octubre de 2025, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Parque Pendleton (1427 Morgan Blvd, estacionamiento de la piscina). El evento tiene […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 22 2025
Ad Placeholder
The current image has no alternative text. The file name is: trash-escobares.jpg

Harlingen, TX — La ciudad de Harlingen invita a todos los residentes a participar en su jornada comunitaria de limpieza “Clutter Clear Out”, que se llevará a cabo el sábado 25 de octubre de 2025, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Parque Pendleton (1427 Morgan Blvd, estacionamiento de la piscina).

El evento tiene como objetivo ayudar a los ciudadanos a deshacerse de objetos voluminosos o difíciles de eliminar, promoviendo un entorno más limpio y saludable para toda la comunidad.

Entre los artículos que se aceptarán se incluyen muebles, electrodomésticos sin freón, llantas (límite de cuatro por hogar) y aparatos electrónicos. Por otro lado, no se recibirán residuos peligrosos, pintura, concreto, baterías, aceite ni ramas o maleza.

Las autoridades municipales recuerdan que el programa está dirigido únicamente a quienes viven dentro de los límites de la ciudad. Los participantes deberán presentar su recibo actual de agua y una identificación válida al momento de entregar los artículos.

Con esta jornada, la ciudad de Harlingen reafirma su compromiso con la limpieza urbana y el cuidado del medio ambiente, alentando a los vecinos a mantener sus hogares y vecindarios libres de desechos innecesarios.

Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Nuevos detalles en accidente que cobró la vida de un adolescente

Nuevos detalles en accidente que cobró la vida de un adolescente

Oct 22, 2025

Donna, TX –Un lamentable accidente vial ocurrido la tarde del martes dejó como saldo la muerte de un adolescente de 16 años y varios heridos, según informó el Departamento de Policía de Donna. El incidente se registró el martes 21 de octubre, alrededor de las 5:33...

Reparto gratuito de frutas y verduras en Sullivan City el 23 de Octubre

Reparto gratuito de frutas y verduras en Sullivan City el 23 de Octubre

Oct 22, 2025

Sullivan City, TX – El Banco de Alimentos del Valle del Río Grande (Food Bank RGV) estará realizando una distribución móvil gratuita de productos frescos el próximo miércoles 23 de octubre, en la ciudad de Sullivan City. El evento se llevará a cabo de 9:00 a.m. a...

Aviso de interrupción del servicio de agua en Edinburg por reparaciones

Aviso de interrupción del servicio de agua en Edinburg por reparaciones

Oct 22, 2025

Edinburg, TX – El Servicio de Agua de Edinburg informó que este miércoles 22 de octubre se realizará una interrupción temporal del suministro de agua en varias zonas de la ciudad debido a trabajos de mantenimiento y reparación de la red hidráulica. La suspensión del...

Arresto en el puente de Donna por disturbios y evasión de arresto

Arresto en el puente de Donna por disturbios y evasión de arresto

Oct 22, 2025

DONNA, TEXAS - El lunes 20 de octubre de 2025, alrededor de las 11:45 a. m., la policía de Donna respondió a un incidente en el puente internacional de la ciudad que involucró a una conductora agresiva. Una oficial del Departamento de Policía de Donna observó un...

Nuevos detalles en accidente que cobró la vida de un adolescente

Accidente en Donna deja a tres personas hospitalizadas

Oct 22, 2025

DONNA, TEXAS – Un accidente vehicular se registró este martes sobre la Expressway 83, a la altura de Goolie Road, en la ciudad de Donna. El choque involucró a dos vehículos y dejó como resultado tres personas gravemente heridas, incluyendo dos menores de edad y un...

Ad Placeholder
Accidente mayor provoca cierre temporal de East Expressway 83 en McAllen

Accidente mayor provoca cierre temporal de East Expressway 83 en McAllen

Oct 21, 2025

De acuerdo con las autoridades, el tráfico fue desviado hacia la salida de Cesar Chavez Road mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar. Los conductores enfrentaron demoras y se les recomendó buscar rutas alternas hasta que se restableciera el paso normal.

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder