Cierre vial en San Juan por trabajos de mejora

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 06 2025
SAN JUAN, Texas — A partir del jueves 8 de agosto, el tramo de San Antonio Street en su cruce con Ridge Road permanecerá cerrado al tránsito vehicular como parte de un proyecto de mejoras en la infraestructura vial de la ciudad.

De acuerdo con autoridades locales, los trabajos están programados para extenderse hasta el 25 de septiembre de 2025, por lo que se recomienda a los automovilistas planear rutas alternas y tomar precauciones al circular por la zona.

“El objetivo es rehabilitar la calle para ofrecer una vialidad más segura y eficiente. Agradecemos la paciencia y colaboración de los residentes durante este proceso”, señaló el Departamento de Obras Públicas de San Juan.

Las labores incluirán repavimentación, nivelación del terreno y mejoras en el drenaje, entre otras acciones.

El cierre afectará principalmente a quienes transitan diariamente por esta intersección, por lo que se prevé un incremento en la carga vehicular en calles aledañas.

Las autoridades reiteraron su llamado a manejar con precaución y mantenerse informados sobre los avances del proyecto.

