Cierre vial en 28th Street en Edinburg, autoridades recomiendan tomar desvíosEricks Webs DesignEricks Webs Design

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 18 2025
Edinburg, TX – Las autoridades informan que los carriles con dirección sur de 28th Street, entre Freddy Gonzalez Drive y Iowa Road, se encuentran cerrados debido a trabajos en la vía.

El tráfico se está desviando por Canton Road y Freddy Gonzalez Drive. Se espera que el cierre permanezca vigente hasta mañana alrededor del mediodía.

Se recomienda a los conductores planear rutas alternas y manejar con precaución en la zona.

