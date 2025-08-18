Edinburg, TX – Las autoridades informan que los carriles con dirección sur de 28th Street, entre Freddy Gonzalez Drive y Iowa Road, se encuentran cerrados debido a trabajos en la vía.

El tráfico se está desviando por Canton Road y Freddy Gonzalez Drive. Se espera que el cierre permanezca vigente hasta mañana alrededor del mediodía.

Se recomienda a los conductores planear rutas alternas y manejar con precaución en la zona.