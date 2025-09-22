MCALLEN, Texas – A partir de esta noche, Ridge Road en dirección este sobre la Interestatal 2 (I-2) permanecerá cerrado por aproximadamente dos semanas debido a trabajos de reconstrucción en la intersección.

Se ha establecido una ruta de desvío señalizada para los conductores mientras duren las obras. Las autoridades recomiendan a los automovilistas planificar sus rutas con anticipación y tomar precauciones al transitar por la zona.