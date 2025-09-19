Cierre temporal en Peñitas por trabajos de construcción

Peñitas, TX – Autoridades locales informaron que Liberty Blvd permanecerá cerrada entre Salinas Rd. y Blue Jay Ave. este sábado 20 de septiembre de 2025, de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. debido a labores de construcción.

Se recomienda a los conductores planear con anticipación y utilizar rutas alternas durante este periodo. Las autoridades agradecen la paciencia y cooperación de la comunidad mientras se realizan los trabajos.