Cierre temporal en Peñitas por trabajos de construcción

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 19 2025
Peñitas, TX – Autoridades locales informaron que Liberty Blvd permanecerá cerrada entre Salinas Rd. y Blue Jay Ave. este sábado 20 de septiembre de 2025, de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. debido a labores de construcción.

Se recomienda a los conductores planear con anticipación y utilizar rutas alternas durante este periodo. Las autoridades agradecen la paciencia y cooperación de la comunidad mientras se realizan los trabajos.

