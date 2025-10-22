HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Cierre temporal de la I-2 en Donna para investigación de choque fatalEricks Webs DesignEricks Webs Design

El cierre se realizará entre la salida de State Spur 433 (Main Street) y la rampa de acceso ubicada al este de esa misma vía, en un horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 22 2025
Ad Placeholder

DONNA, Texas – A solicitud del Departamento de Seguridad Pública de Texas (TxDPS), el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) anunció el cierre temporal de los carriles principales en dirección oeste de la autopista interestatal 2 (I-2) en Donna este jueves 23 de octubre.

El cierre se realizará entre la salida de State Spur 433 (Main Street) y la rampa de acceso ubicada al este de esa misma vía, en un horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Durante ese tiempo, el tráfico será desviado hacia la calle lateral (frontage road).

Además, TxDOT informó que las tres rampas de acceso al carril lateral en dirección oeste antes de State Spur 433 también permanecerán cerradas temporalmente mientras duren las labores.

Según TxDPS, esta medida permitirá realizar la investigación de un choque fatal ocurrido el pasado 21 de octubre sobre ese tramo de la autopista.

Autoridades señalaron que tableros electrónicos serán colocados con anticipación para alertar a los conductores sobre el cierre programado y posibles retrasos en el área.

Se recomienda utilizar rutas alternas en la medida de lo posible.

Para conocer las condiciones del tráfico en tiempo real, TxDOT sugiere visitar DriveTexas.org.

alertas viales choque fatal cierre de carretera Donna Drive Texas Expressway 83 I-2 investigación main street Texas Tráfico TXDOT txdps valley
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Nuevos detalles en accidente que cobró la vida de un adolescente

Nuevos detalles en accidente que cobró la vida de un adolescente

Oct 22, 2025

Donna, TX –Un lamentable accidente vial ocurrido la tarde del martes dejó como saldo la muerte de un adolescente de 16 años y varios heridos, según informó el Departamento de Policía de Donna. El incidente se registró el martes 21 de octubre, alrededor de las 5:33...

Reparto gratuito de frutas y verduras en Sullivan City el 23 de Octubre

Reparto gratuito de frutas y verduras en Sullivan City el 23 de Octubre

Oct 22, 2025

Sullivan City, TX – El Banco de Alimentos del Valle del Río Grande (Food Bank RGV) estará realizando una distribución móvil gratuita de productos frescos el próximo miércoles 23 de octubre, en la ciudad de Sullivan City. El evento se llevará a cabo de 9:00 a.m. a...

Aviso de interrupción del servicio de agua en Edinburg por reparaciones

Aviso de interrupción del servicio de agua en Edinburg por reparaciones

Oct 22, 2025

Edinburg, TX – El Servicio de Agua de Edinburg informó que este miércoles 22 de octubre se realizará una interrupción temporal del suministro de agua en varias zonas de la ciudad debido a trabajos de mantenimiento y reparación de la red hidráulica. La suspensión del...

Arresto en el puente de Donna por disturbios y evasión de arresto

Arresto en el puente de Donna por disturbios y evasión de arresto

Oct 22, 2025

DONNA, TEXAS - El lunes 20 de octubre de 2025, alrededor de las 11:45 a. m., la policía de Donna respondió a un incidente en el puente internacional de la ciudad que involucró a una conductora agresiva. Una oficial del Departamento de Policía de Donna observó un...

Nuevos detalles en accidente que cobró la vida de un adolescente

Accidente en Donna deja a tres personas hospitalizadas

Oct 22, 2025

DONNA, TEXAS – Un accidente vehicular se registró este martes sobre la Expressway 83, a la altura de Goolie Road, en la ciudad de Donna. El choque involucró a dos vehículos y dejó como resultado tres personas gravemente heridas, incluyendo dos menores de edad y un...

Ad Placeholder
Accidente mayor provoca cierre temporal de East Expressway 83 en McAllen

Accidente mayor provoca cierre temporal de East Expressway 83 en McAllen

Oct 21, 2025

De acuerdo con las autoridades, el tráfico fue desviado hacia la salida de Cesar Chavez Road mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar. Los conductores enfrentaron demoras y se les recomendó buscar rutas alternas hasta que se restableciera el paso normal.

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder