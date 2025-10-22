DONNA, Texas – A solicitud del Departamento de Seguridad Pública de Texas (TxDPS), el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) anunció el cierre temporal de los carriles principales en dirección oeste de la autopista interestatal 2 (I-2) en Donna este jueves 23 de octubre.

El cierre se realizará entre la salida de State Spur 433 (Main Street) y la rampa de acceso ubicada al este de esa misma vía, en un horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Durante ese tiempo, el tráfico será desviado hacia la calle lateral (frontage road).

Además, TxDOT informó que las tres rampas de acceso al carril lateral en dirección oeste antes de State Spur 433 también permanecerán cerradas temporalmente mientras duren las labores.

Según TxDPS, esta medida permitirá realizar la investigación de un choque fatal ocurrido el pasado 21 de octubre sobre ese tramo de la autopista.

Autoridades señalaron que tableros electrónicos serán colocados con anticipación para alertar a los conductores sobre el cierre programado y posibles retrasos en el área.

Se recomienda utilizar rutas alternas en la medida de lo posible.

Para conocer las condiciones del tráfico en tiempo real, TxDOT sugiere visitar DriveTexas.org.