El cierre se realizará entre la salida de State Spur 433 (Main Street) y la rampa de acceso ubicada al este de esa misma vía, en un horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
DONNA, Texas – A solicitud del Departamento de Seguridad Pública de Texas (TxDPS), el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) anunció el cierre temporal de los carriles principales en dirección oeste de la autopista interestatal 2 (I-2) en Donna este jueves 23 de octubre.
Durante ese tiempo, el tráfico será desviado hacia la calle lateral (frontage road).
Además, TxDOT informó que las tres rampas de acceso al carril lateral en dirección oeste antes de State Spur 433 también permanecerán cerradas temporalmente mientras duren las labores.
Según TxDPS, esta medida permitirá realizar la investigación de un choque fatal ocurrido el pasado 21 de octubre sobre ese tramo de la autopista.
Autoridades señalaron que tableros electrónicos serán colocados con anticipación para alertar a los conductores sobre el cierre programado y posibles retrasos en el área.
Se recomienda utilizar rutas alternas en la medida de lo posible.
Para conocer las condiciones del tráfico en tiempo real, TxDOT sugiere visitar DriveTexas.org.
Nuevos detalles en accidente que cobró la vida de un adolescente
Donna, TX –Un lamentable accidente vial ocurrido la tarde del martes dejó como saldo la muerte de un adolescente de 16 años y varios heridos, según informó el Departamento de Policía de Donna. El incidente se registró el martes 21 de octubre, alrededor de las 5:33...
Reparto gratuito de frutas y verduras en Sullivan City el 23 de Octubre
Sullivan City, TX – El Banco de Alimentos del Valle del Río Grande (Food Bank RGV) estará realizando una distribución móvil gratuita de productos frescos el próximo miércoles 23 de octubre, en la ciudad de Sullivan City. El evento se llevará a cabo de 9:00 a.m. a...
Aviso de interrupción del servicio de agua en Edinburg por reparaciones
Edinburg, TX – El Servicio de Agua de Edinburg informó que este miércoles 22 de octubre se realizará una interrupción temporal del suministro de agua en varias zonas de la ciudad debido a trabajos de mantenimiento y reparación de la red hidráulica. La suspensión del...
Arresto en el puente de Donna por disturbios y evasión de arresto
DONNA, TEXAS - El lunes 20 de octubre de 2025, alrededor de las 11:45 a. m., la policía de Donna respondió a un incidente en el puente internacional de la ciudad que involucró a una conductora agresiva. Una oficial del Departamento de Policía de Donna observó un...
Accidente en Donna deja a tres personas hospitalizadas
DONNA, TEXAS – Un accidente vehicular se registró este martes sobre la Expressway 83, a la altura de Goolie Road, en la ciudad de Donna. El choque involucró a dos vehículos y dejó como resultado tres personas gravemente heridas, incluyendo dos menores de edad y un...
Publix retira helado de vainilla por contener alérgeno no declarado
Publix Super Markets anunció el retiro voluntario de uno de sus productos de helado debido a la posible presencia de huevo no declarado, lo que representa un riesgo para personas con alergias alimentarias.
Seguridad en Autobuses Escolares: Autoridades del Valle de Río Grande promueven conciencia
Campaña para prevenir accidentes con autobuses escolares en el Valle de Río Grande.
Fiesta de Palmas: Un Evento Cultural Imperdible en McAllen
Ofrece diversión para toda la familia con música, comida y actividades culturales.
Mujer de Mission declarada culpable de asalto sexual contra menor; sentenciada a 40 años
EDINBURG, Texas – Un jurado del condado Hidalgo encontró culpable a Patricia Méndez, de 50 años y residente de Mission, por indecencia con un menor y dos cargos de asalto sexual contra un menor. El veredicto se emitió el 16 de octubre de 2025, y más tarde ese mismo...
Accidente mayor provoca cierre temporal de East Expressway 83 en McAllen
De acuerdo con las autoridades, el tráfico fue desviado hacia la salida de Cesar Chavez Road mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar. Los conductores enfrentaron demoras y se les recomendó buscar rutas alternas hasta que se restableciera el paso normal.
Hombre de Laredo declarado culpable de asalto sexual agravado contra menor; sentenciado a 40 años de prisión
El caso fue procesado en la Corte de Distrito 398 del Condado Hidalgo, bajo la supervisión del Honorable juez L. Keno Vasquez.
Evento comunitario ofrecerá frutas y verduras gratis en Brownsville este 22 de octubre
BROWNSVILLE, Texas – Familias del Valle del Río Grande podrán beneficiarse de una distribución gratuita de frutas y verduras que se llevará a cabo este martes 22 de octubre en la comunidad de Brownsville. El evento será organizado por Food Bank RGV a través de su...
Emprendedora del Valle lleva la autenticidad a los hogares de Texas
Gastronomía mexicana: Una madre mexicana transforma recetas tradicionales en condimentos prácticos, conquistando el Valle de Río Grande.
Tragedia en Donna: Nubia Bravo es recordada por familiares y amigos
Donna: La comunidad de Donna se une para despedir a Nubia Bravo, víctima de un trágico incidente en una guardería.
Adolescente de 16 años muere tras accidente vehicular en Harlingen, dos personas más en condición crítica
Las autoridades reportan que tres personas viajaban en el vehículo al momento del accidente.
Capturan a hombre en San Benito por delitos de narcomenudeo y posesión de drogas
SAN BENITO, Texas - La Policía de San Benito informó la detención de Jose Luis Garza, residente de San Benito, por su presunta participación en un esquema de distribución de drogas en la ciudad. La captura se llevó a cabo el pasado 17 de octubre de 2025 por parte de...