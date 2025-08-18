HOY

Cierre de calles y apagón tras choque contra poste en Edinburg

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 18 2025
EDINBURG, TEXAS – Durante la madrugada de este lunes, alrededor de las 3:00 a.m., oficiales del Departamento de Policía de Edinburg respondieron a un fuerte accidente registrado en el cruce de North McColl Road y West University Drive.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron que una camioneta verde se había impactado contra un poste de servicios, lo que provocó la caída de varios cables eléctricos sobre la vía en el bloque 600 de North McColl Road.

Por motivos de seguridad pública, la policía cerró la circulación en ambos sentidos de North McColl Road, entre West University Drive y West Schunior Road. El choque también ocasionó un apagón que afectó a la zona.

Cuadrillas de la compañía eléctrica trabajaron en el área y se espera que el servicio quede restablecido en el transcurso de la hora.

El accidente continúa bajo investigación.

