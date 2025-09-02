HARLINGEN, TEXAS – La ciudad de Harlingen anunció el cierre temporal del City Lake Trail durante las próximas dos semanas, siempre y cuando las condiciones del clima lo permitan.

El cierre se debe a los trabajos de repavimentación y mejoras en el sendero, con el objetivo de brindar a la comunidad un espacio más seguro y cómodo para sus actividades al aire libre.

Las autoridades locales agradecieron la paciencia de los residentes durante este proceso y señalaron que esperan reabrir pronto el sendero, ofreciendo una superficie renovada y en mejores condiciones para los visitantes.