Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos

Los establecimientos afectados fueron Don Pedro Seafood Mexican Restaurant, Tortillería Lupita y Happy Dog Grooming. De acuerdo con el informe, los sospechosos ingresaron por la parte trasera de los edificios y sustrajeron dinero en efectivo, cuya cantidad aún no ha sido determinada.

Cierran temporalmente el sendero City Lake en Harlingen por trabajos de repavimentación

El cierre se debe a los trabajos de repavimentación y mejoras en el sendero, con el objetivo de brindar a la comunidad un espacio más seguro y cómodo para sus actividades al aire libre.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 02 2025
HARLINGEN, TEXAS – La ciudad de Harlingen anunció el cierre temporal del City Lake Trail durante las próximas dos semanas, siempre y cuando las condiciones del clima lo permitan.

Las autoridades locales agradecieron la paciencia de los residentes durante este proceso y señalaron que esperan reabrir pronto el sendero, ofreciendo una superficie renovada y en mejores condiciones para los visitantes.

Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Aug 29, 2025

El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.

