WESLACO, Texas — El Departamento de Obras Públicas anunció trabajos de preparación de pavimento sobre Pike Blvd., entre Texas Blvd. y Bridge Avenue, que iniciaron este lunes 27 de octubre de 2025 a las 9:30 a.m. y se espera que se prolonguen aproximadamente durante tres semanas.

Las autoridades informaron que las labores consisten en el fresado del pavimento existente para posteriormente proceder con el reasfaltado. Durante este proceso, el cierre vial se realizará por tramos, lo que podría generar demoras en la circulación de vehículos en la zona.

Funcionarios municipales recomendaron a los automovilistas tomar rutas alternas y manejar con precaución mientras las cuadrillas trabajan sobre la vía.

El Departamento de Obras Públicas agradeció la paciencia de los residentes y recordó que cualquier pregunta puede ser dirigida al número (956) 973-3146.