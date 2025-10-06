Pharr, TX – Christian Treviño se declaró este lunes culpable por el asesinato de su padrastro, Gabriel Quintanilla, ocurrido en 2022.

El hermano de Christian y un amigo también enfrentan cargos relacionados con este crimen.

La tragedia comenzó tras la denuncia de la menor de la familia, quien afirmó haber sido tocada inapropiadamente por Quintanilla durante la noche del jueves 20 de enero de 2022.

Al enterarse, los hermanos Christian y Alexandro Treviño confrontaron a Quintanilla en una residencia de un parque de casas rodantes en el 1201 E. de la calle Moore.