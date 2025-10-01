HOY

Sospechoso de robo de joyería en McAllen

Marrero Almanza tiene 27 años de edad, mide aproximadamente 5 pies con 9 pulgadas, pesa cerca de 170 libras, cuenta con cabello negro, ojos cafés y presenta tatuajes visibles en brazos y piernas. Su último domicilio conocido se encuentra en Donna, Texas.

La colisión en una intersección congestionada de Edinburg resalta la importancia de la precaución al conducir.

By Cecilia Castaneda
Published October 01 2025
EDINBURG, TEXAS – En la ciudad de Edinburg, una colisión entre un vehículo y una motocicleta ha capturado la atención de las autoridades y la comunidad. El accidente ocurrió en la intersección de las calles Macaway y Trenton, una zona notoriamente congestionada, aproximadamente a las 7 de la mañana. La rápida respuesta de las autoridades fue crucial para controlar la situación y redirigir el tráfico durante al menos tres horas.

De acuerdo con los informes, un Chevrolet Malibú viajaba hacia el oeste por Trenton cuando intentó girar hacia el sur en McCall, fallando en ceder el paso a una motocicleta que se desplazaba hacia el este. La colisión resultante dejó al motociclista gravemente herido y hospitalizado, mientras que el conductor del Malibú salió ileso.

Expertos en seguridad vial subrayan la necesidad de extremar precauciones, especialmente en áreas de alto tráfico. En el distrito de Pharr, el año pasado se registraron al menos 263 accidentes que involucraron motocicletas. Es crucial mantener una distancia segura y tratar a las motocicletas como si fueran automóviles, dejando un carril completo de espacio al adelantarlas.

Hasta el momento, las autoridades de Edinburg no han revelado la identidad ni la edad del motociclista herido. La investigación continúa mientras se intenta clarificar más detalles sobre el accidente. La comunidad espera una recuperación pronta para el motociclista afectado.

