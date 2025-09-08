WESLACO, Texas — Una mujer peatón resultó herida la tarde del lunes luego de un accidente de tráfico en el bloque 900 de East Frontage, en dirección poniente.

De acuerdo con el informe, el percance inició con la colisión de dos vehículos. Tras el impacto, uno de los automóviles salió de la carretera y atropelló a una mujer adulta que se encontraba sobre la banqueta.

Tanto la peatón como uno de los conductores fueron trasladados a un hospital local para recibir atención médica.

Las autoridades mantienen la investigación en curso y señalaron que se darán a conocer más detalles conforme avance el caso.