HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Mujer resulta lesionada tras choque vehicular en WeslacoEricks Webs DesignEricks Webs Design

Autoridades se encuentran en el área atendiendo la situación y se recomienda a los automovilistas manejar con precaución y considerar rutas alternas.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 08 2025
Ad Placeholder

WESLACO, Texas — Una mujer peatón resultó herida la tarde del lunes luego de un accidente de tráfico en el bloque 900 de East Frontage, en dirección poniente.

De acuerdo con el informe, el percance inició con la colisión de dos vehículos. Tras el impacto, uno de los automóviles salió de la carretera y atropelló a una mujer adulta que se encontraba sobre la banqueta.

Tanto la peatón como uno de los conductores fueron trasladados a un hospital local para recibir atención médica.

Las autoridades mantienen la investigación en curso y señalaron que se darán a conocer más detalles conforme avance el caso.

Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Ad Placeholder
Prevención del suicidio: Alarma por cifras crecientes en EE.UU.

Prevención del suicidio: Alarma por cifras crecientes en EE.UU.

Sep 4, 2025

VALLE DE TEXAS - Septiembre marca un momento crítico para concienciar sobre un tema que sigue siendo un tabú en muchos sectores: el suicidio. Este mes está dedicado a la prevención del suicidio, y las cifras reveladas por los Centros para el Control y la Prevención de...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder