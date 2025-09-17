MCALLEN, TEXAS – Oficiales del Departamento de Policía de McAllen investigan un accidente vehicular registrado la tarde del martes 16 de septiembre de 2025, alrededor de las 4:38 p. m., en la cuadra 2600 de Galveston Avenue.

De acuerdo con el reporte preliminar, una camioneta Chevrolet Silverado chocó por alcance contra un autobús del Distrito Escolar Independiente de McAllen (MISD).

En el camión viajaban el conductor y 17 pasajeros de entre 10 y 17 años de edad. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas en el lugar.

El conductor de la camioneta fue identificado como José César Galván, de 37 años y con último domicilio conocido en Alamo, Texas. Galván fue arrestado por conducir con licencia inválida (DWLI), un delito menor de clase “B”. Actualmente se encuentra en espera de que se presenten los cargos formales y la lectura de acusación en la Corte Municipal de McAllen.

Las autoridades informaron que la investigación sobre este accidente sigue en curso.