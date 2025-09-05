Mercedes, Texas – La mañana de este viernes 5 de septiembre de 2025, alrededor de las 7:20 a.m., el Departamento de Policía de Mercedes respondió a un accidente mayor que involucró tres vehículos en la intersección de Business 83 y Mile 1 East Road.

Al llegar, los oficiales confirmaron que un menor de 14 años conducía una Chevrolet Tahoe negra, acompañado por otro adolescente como pasajero. Según la investigación preliminar, el menor se pasó un semáforo en rojo, impactando contra un Honda Civic gris/blanco y una Ford F-150 blanca.

Los dos menores y los conductores de los otros vehículos fueron trasladados a hospitales del área con lesiones reportadas.

Las autoridades investigan cómo el joven conductor tuvo acceso al vehículo.

El menor de 14 años enfrenta posibles cargos criminales, informó el jefe de policía de Mercedes, Frank Sánchez.

El caso sigue bajo investigación activa.