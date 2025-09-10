Orem, Utah – Charlie Kirk, activista político conservador y cofundador de Turning Point USA, falleció este miércoles 10 de septiembre de 2025 tras recibir un disparo durante un evento en la Universidad del Valle de Utah (UVU). Tenía 31 años.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:10 p.m., cuando Kirk participaba en su gira “American Comeback Tour”, organizada en varios campus universitarios del país. Según testigos, un hombre hizo preguntas a Kirk sobre tiroteos perpetrados por personas transgénero antes de que se escuchara un disparo desde un edificio a aproximadamente 200 metros de distancia. Kirk cayó inmediatamente al suelo y fue trasladado a un hospital local, donde fue declarado muerto minutos después.

El presidente Donald Trump confirmó la muerte de Kirk a través de Truth Social, solicitando oraciones por el activista y describiéndolo como “un gran tipo de arriba a abajo”. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, informó que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el FBI se encuentran investigando el hecho.

El campus de la UVU fue cerrado y las clases suspendidas mientras las autoridades continúan con la investigación. Hasta el momento, el autor del disparo permanece prófugo y las fuerzas del orden trabajan para dar con su paradero.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, condenó el acto y enfatizó que “la violencia no tiene lugar en nuestra vida pública. Los estadounidenses de todas las tendencias políticas deben unirse para condenar este acto”.

Charlie Kirk fue una figura destacada en el movimiento conservador juvenil y un aliado cercano de Donald Trump. Desde 2012, Turning Point USA ha promovido políticas conservadoras en campus universitarios en todo Estados Unidos.