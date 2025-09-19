HOY

Chagas: La creciente preocupación en el sur de TexasEricks Webs DesignEricks Webs Design

Chagas: Aumento de casos de la enfermedad de Chagas genera alarma en la comunidad texana.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 19 2025
La enfermedad de Chagas, una infección parasitaria, está comenzando a inquietar a la comunidad del sur de Texas. Este padecimiento, transmitido por un pequeño insecto conocido como la “chinche del beso”, ha visto un incremento en el número de casos, convirtiéndose en un problema endémico en la región.

El insecto responsable de la transmisión de la enfermedad de Chagas mide entre media pulgada y una pulgada de largo. Este diminuto vector es nocturno y prefiere las zonas mucosas, como la boca y los ojos, para alimentarse, provocando irritación en los afectados. Sin embargo, el verdadero peligro radica en su capacidad para transmitir un parásito que puede causar serios problemas cardíacos.

Los síntomas de la enfermedad de Chagas incluyen fiebre, vómitos, malestar general e inflamación del párpado. No obstante, la mayoría de los casos pueden ser asintomáticos y, a menudo, son detectados durante donaciones de sangre. En Texas, las estadísticas son alarmantes: uno de cada 6,500 donantes resulta positivo, en comparación con el promedio nacional de uno por cada 27,500.

El Dr. Meléndez explica que aunque la chinche del beso es más común en países centroamericanos, se han registrado casos en Texas, a menudo relacionados con personas que han viajado recientemente a esas regiones. Esta situación ha generado una preocupación creciente entre los residentes y las autoridades de salud del área.

Ante la picadura de este insecto, es crucial buscar atención médica inmediata para recibir el tratamiento adecuado y evitar complicaciones severas. La educación y la prevención son vitales para controlar la propagación de esta enfermedad en la región.

