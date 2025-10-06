HOY

CDC actualiza calendarios de vacunación para adultos y niños; destaca decisiones individuales y protección contra la varicela

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 06 2025
Estados Unidos – Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) actualizaron hoy los calendarios de inmunización para adultos y niños, incorporando un enfoque de toma de decisiones individualizada para la vacunación contra el COVID-19 y nuevas recomendaciones para la varicela en niños pequeños.

Según los CDC, la toma de decisiones basada en características individuales implica que la decisión de vacunarse debe considerar factores más allá de la edad, como riesgos subyacentes de enfermedad, características específicas de la vacuna y la mejor evidencia disponible sobre quién puede beneficiarse de la inmunización.

Además, los CDC recomiendan que la vacuna contra la varicela se administre como una inmunización independiente, en lugar de en combinación con la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola (MMR), reforzando la protección específica de los niños pequeños.

Estas actualizaciones buscan optimizar la protección de la población y permitir decisiones clínicas más personalizadas basadas en riesgos individuales y beneficios potenciales de cada vacuna.

adultos CDC COVID-19 Estados Unidos inmunización MMR niños salud pública vacunación varicela
