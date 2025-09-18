HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

CBP incauta más de 840 mil dólares en metanfetamina en el Puente Internacional de BrownsvilleEricks Webs DesignEricks Webs Design

BROWNSVILLE, Texas — Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) asignados al Puente Internacional de Veteranos realizaron un decomiso de presunta metanfetamina valuada en aproximadamente 840,679 dólares. La droga estaba oculta dentro de un vehículo que intentaba […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 18 2025
Ad Placeholder

BROWNSVILLE, Texas — Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) asignados al Puente Internacional de Veteranos realizaron un decomiso de presunta metanfetamina valuada en aproximadamente 840,679 dólares. La droga estaba oculta dentro de un vehículo que intentaba ingresar al país.

El aseguramiento ocurrió el jueves 11 de septiembre, cuando un ciudadano mexicano de 43 años llegó al puerto de entrada conduciendo una Ford Explorer modelo 2014. Tras una inspección inicial con equipo de rayos no intrusivo, los oficiales detectaron irregularidades y refirieron la unidad a una revisión secundaria.

Con apoyo de una unidad canina, los agentes descubrieron 42 paquetes escondidos en el vehículo. El contenido resultó ser un total de 91.42 libras de presunta metanfetamina, con un valor estimado en el mercado de más de 840 mil dólares.

“Nuestros oficiales permanecen vigilantes en el cumplimiento de sus deberes y sus esfuerzos llevaron a esta importante incautación, evitando que narcóticos peligrosos lleguen a nuestras calles y comunidades”, declaró Tater Ortiz, director del Puerto de Entrada de Brownsville.

La droga y el vehículo fueron asegurados. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) iniciaron una investigación criminal.

Tags: Brownsville, CBP, incautación de drogas, metanfetamina, Puente Internacional de Veteranos, seguridad fronteriza, narcotráfico.

Aduanas y Protección Fronteriza Brownsville CBP decomiso HSI incautación de drogas metanfetamina narcotráfico Puente Internacional de Veteranos Seguridad Fronteriza
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Hombre muere tras caer en Donna

Hombre muere tras caer en Donna

Sep 16, 2025

Donna, Texas – Un hombre de 72 años perdió la vida la tarde del viernes tras caer mientras realizaba labores de poda de árboles detrás de una residencia ubicada cerca de un canal en la cuadra 3000 de la calle Lissner. De acuerdo con el Departamento de Policía de...

Choque entre camioneta y camión escolar en McAllen; un detenido

Confirman apuñalamiento en Walmart de Harlingen

Sep 16, 2025

HARLINGEN, TEXAS – Autoridades de Harlingen confirmaron un incidente de apuñalamiento registrado la tarde-noche de ayer en un supermercado Walmart de la ciudad. De acuerdo con la información preliminar, la víctima resultó con una herida de arma blanca tras una...

Ad Placeholder
Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo

Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo

Sep 16, 2025

DONNA, TEXAS – El Departamento de Policía de Donna investiga un accidente de un solo vehículo que dejó como saldo la muerte de un joven de 18 años la mañana del domingo 14 de septiembre de 2025. El hecho ocurrió alrededor de las 6:10 a.m. en la intersección de FM 493...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Policía de McAllen busca a sospechoso de robo de vehículo

Policía de McAllen busca a sospechoso de robo de vehículo

MCALLEN, TEXAS – El Departamento de Policía de McAllen solicita la colaboración del público para localizar a Ranulfo Segura Ojeda, sospechoso de haber robado un vehículo en la ciudad. El robo de una camioneta Chevrolet Silverado, modelo 2006, color guinda, fue...

Ad Placeholder
Ad Placeholder