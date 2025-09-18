BROWNSVILLE, Texas — Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) asignados al Puente Internacional de Veteranos realizaron un decomiso de presunta metanfetamina valuada en aproximadamente 840,679 dólares. La droga estaba oculta dentro de un vehículo que intentaba ingresar al país.

El aseguramiento ocurrió el jueves 11 de septiembre, cuando un ciudadano mexicano de 43 años llegó al puerto de entrada conduciendo una Ford Explorer modelo 2014. Tras una inspección inicial con equipo de rayos no intrusivo, los oficiales detectaron irregularidades y refirieron la unidad a una revisión secundaria.

Con apoyo de una unidad canina, los agentes descubrieron 42 paquetes escondidos en el vehículo. El contenido resultó ser un total de 91.42 libras de presunta metanfetamina, con un valor estimado en el mercado de más de 840 mil dólares.

“Nuestros oficiales permanecen vigilantes en el cumplimiento de sus deberes y sus esfuerzos llevaron a esta importante incautación, evitando que narcóticos peligrosos lleguen a nuestras calles y comunidades”, declaró Tater Ortiz, director del Puerto de Entrada de Brownsville.

La droga y el vehículo fueron asegurados. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) iniciaron una investigación criminal.

