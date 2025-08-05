HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

CBP incauta más de 1.1 millones de dólares en fentanilo y cocaína en el Puente Internacional AnzaldúasEricks Webs DesignEricks Webs Design

MISSION, Texas — Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) realizaron un decomiso significativo de drogas el pasado 3 de agosto en el Puente Internacional Anzaldúas, asegurando más de 1.1 millones de dólares en fentanilo y cocaína. Durante una inspección […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 05 2025
Ad Placeholder
The current image has no alternative text. The file name is: cbp.jpg

MISSION, Texas — Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) realizaron un decomiso significativo de drogas el pasado 3 de agosto en el Puente Internacional Anzaldúas, asegurando más de 1.1 millones de dólares en fentanilo y cocaína.

Durante una inspección secundaria a un vehículo GMC Sierra 1500 modelo 2008, un perro adiestrado para detección de narcóticos alertó a los oficiales, quienes procedieron con una revisión no intrusiva que permitió descubrir una sustancia blanca en polvo oculta dentro de los rodillos de una bicicleta estática.

En total, se localizaron 24 paquetes: 14 con aproximadamente 15.28 kilogramos (33.68 libras) de fentanilo y 10 con 11.56 kilogramos (25.48 libras) de cocaína, ambas sustancias con un valor estimado en las calles de 1,127,200 dólares.

“El decomiso demuestra el esfuerzo constante de nuestros oficiales para asegurar la frontera y evitar que drogas peligrosas lleguen a nuestras comunidades”, afirmó Carlos Rodríguez, director del Puerto de Entrada de Hidalgo.

Las autoridades confiscaron tanto las sustancias como el vehículo involucrado. Además, agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) iniciaron una investigación criminal en relación con el caso.

CBP fentanilo incautación
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Una persona muere en accidente en Puerto Isabel

Una persona muere en accidente en Puerto Isabel

Aug 5, 2025

CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel. El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en...

Ad Placeholder
Tormenta eléctrica afecta el centro del Condado de Hidalgo

Tormenta eléctrica afecta el centro del Condado de Hidalgo

Aug 4, 2025

VALLE DE TEXAS- En una jornada marcada por condiciones climáticas extremas, el Servicio Nacional de Meteorología ha emitido un aviso por tormenta eléctrica severa que afecta el centro del condado de Hidalgo. Este fenómeno se espera que persista hasta las 6 de la...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder