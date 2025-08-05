MISSION, Texas — Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) realizaron un decomiso significativo de drogas el pasado 3 de agosto en el Puente Internacional Anzaldúas, asegurando más de 1.1 millones de dólares en fentanilo y cocaína.

Durante una inspección secundaria a un vehículo GMC Sierra 1500 modelo 2008, un perro adiestrado para detección de narcóticos alertó a los oficiales, quienes procedieron con una revisión no intrusiva que permitió descubrir una sustancia blanca en polvo oculta dentro de los rodillos de una bicicleta estática.

En total, se localizaron 24 paquetes: 14 con aproximadamente 15.28 kilogramos (33.68 libras) de fentanilo y 10 con 11.56 kilogramos (25.48 libras) de cocaína, ambas sustancias con un valor estimado en las calles de 1,127,200 dólares.

“El decomiso demuestra el esfuerzo constante de nuestros oficiales para asegurar la frontera y evitar que drogas peligrosas lleguen a nuestras comunidades”, afirmó Carlos Rodríguez, director del Puerto de Entrada de Hidalgo.

Las autoridades confiscaron tanto las sustancias como el vehículo involucrado. Además, agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) iniciaron una investigación criminal en relación con el caso.