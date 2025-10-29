HOY

CBP decomisa más de 160 especies de reptiles y arácnidos en puente internacional Anzaldúas

El decomiso ocurrió el 22 de octubre cuando agentes que realizaban inspecciones de salida detectaron una camioneta Toyota color plata que intentaba cruzar hacia Reynosa.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 29 2025
MISSION, Texas – Oficiales de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) incautaron 163 especies de reptiles y arácnidos que eran transportados ilegalmente hacia México, durante una revisión en el Puente Internacional Anzaldúas.

Durante una inspección secundaria, los oficiales descubrieron decenas de contenedores ocultos dentro del vehículo con una gran variedad de especies exóticas, entre ellas serpientes, ranas, lagartijas, escorpiones y tarántulas.

Entre los animales asegurados se encontraban:

  • 24 pitones reales
  • 15 lagartijas green anoles
  • 11 salamandras manchadas
  • 10 serpientes milk snake albinas
  • 10 ranas red eye tree frogs
  • 4 tarántulas
  • 3 dragones barbudos
  • 3 monitores sabana
  • 2 camaleones velados
  • 2 centípedos
  • 1 tortuga estrellada de India
  • 1 boa ghost aztec
  • 1 pitón Timor
  • y otras especies de serpientes corn snakes, king snakes y pythons juveniles

En total, CBP reportó 163 animales exóticos, muchos de ellos considerados especies protegidas bajo regulaciones federales de vida silvestre.

Investigan tráfico ilegal de vida silvestre

El director del puerto de Hidalgo/Pharr/Anzaldúas, Carlos Rodríguez, señaló que este tipo de contrabando va en aumento:

“El tráfico de mascotas exóticas ha incrementado en nuestra área. Trabajamos de cerca con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. para proteger estas especies y asegurar que las importaciones y exportaciones cumplan con las leyes federales”, afirmó Rodríguez.

Los agentes confiscaron tanto la camioneta como los animales. Homeland Security Investigations (HSI) arrestó al conductor y abrió una investigación criminal. En tanto, el U.S. Fish and Wildlife Service tomó custodia de los reptiles y arácnidos para su evaluación y resguardo.

Las autoridades no revelaron de inmediato la identidad del detenido ni el destino final de los animales, pero confirmaron que el tráfico de vida silvestre es un delito federal que puede resultar en fuertes multas y penas de prisión.

