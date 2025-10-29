CBP decomisa más de 160 especies de reptiles y arácnidos en puente internacional AnzaldúasEricks Webs DesignEricks Webs Design
El decomiso ocurrió el 22 de octubre cuando agentes que realizaban inspecciones de salida detectaron una camioneta Toyota color plata que intentaba cruzar hacia Reynosa.
MISSION, Texas – Oficiales de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) incautaron 163 especies de reptiles y arácnidos que eran transportados ilegalmente hacia México, durante una revisión en el Puente Internacional Anzaldúas.
El decomiso ocurrió el 22 de octubre cuando agentes que realizaban inspecciones de salida detectaron una camioneta Toyota color plata que intentaba cruzar hacia Reynosa.
Durante una inspección secundaria, los oficiales descubrieron decenas de contenedores ocultos dentro del vehículo con una gran variedad de especies exóticas, entre ellas serpientes, ranas, lagartijas, escorpiones y tarántulas.
Entre los animales asegurados se encontraban:
- 24 pitones reales
- 15 lagartijas green anoles
- 11 salamandras manchadas
- 10 serpientes milk snake albinas
- 10 ranas red eye tree frogs
- 4 tarántulas
- 3 dragones barbudos
- 3 monitores sabana
- 2 camaleones velados
- 2 centípedos
- 1 tortuga estrellada de India
- 1 boa ghost aztec
- 1 pitón Timor
- y otras especies de serpientes corn snakes, king snakes y pythons juveniles
En total, CBP reportó 163 animales exóticos, muchos de ellos considerados especies protegidas bajo regulaciones federales de vida silvestre.
Investigan tráfico ilegal de vida silvestre
El director del puerto de Hidalgo/Pharr/Anzaldúas, Carlos Rodríguez, señaló que este tipo de contrabando va en aumento:
“El tráfico de mascotas exóticas ha incrementado en nuestra área. Trabajamos de cerca con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. para proteger estas especies y asegurar que las importaciones y exportaciones cumplan con las leyes federales”, afirmó Rodríguez.
Los agentes confiscaron tanto la camioneta como los animales. Homeland Security Investigations (HSI) arrestó al conductor y abrió una investigación criminal. En tanto, el U.S. Fish and Wildlife Service tomó custodia de los reptiles y arácnidos para su evaluación y resguardo.
Las autoridades no revelaron de inmediato la identidad del detenido ni el destino final de los animales, pero confirmaron que el tráfico de vida silvestre es un delito federal que puede resultar en fuertes multas y penas de prisión.
- Alerta de estafa: correo falso de “Notificación de Auditoría e Investigación del IRS”
- CBP decomisa más de 160 especies de reptiles y arácnidos en puente internacional Anzaldúas
- Camionero culpable de intentar traficar más de $6 millones en cocaína a Estados Unidos
- Problemas en aeropuertos de EE.UU. por cierre de Gobierno
- Cambios Importantes en el Pago de Trámites Migratorios del USCIS
Accidente Mortal en Brownsville: Carreras Clandestinas Cobran Otra Víctima
Accidente mortal: Un hombre de 27 años fallece en accidente de tráfico mientras presuntamente participaba en carreras ilegales en Brownsville.
PSJA T-STEM ECHS Recibe Distinción como Lone Star Ribbon School 2025
La designación Lone Star Ribbon School, anteriormente parte del programa nacional Blue Ribbon Schools, ahora es una iniciativa estatal que reconoce a escuelas con excelencia académica, instrucción innovadora y preparación universitaria.
Ken Paxton demanda a fabricantes farmacéuticos por comercializar Tylenol a embarazadas pese a riesgos conocidos
El texto concluye con un enlace al documento completo de la demanda y un llamado a “hacer que las grandes farmacéuticas rindan cuentas” por poner en riesgo la salud pública.
Alerta de estafa en Cameron: Falsos oficiales exigen pagos por jurado
Condado Cameron, TEXAS – La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron advierte a la comunidad sobre una nueva estafa telefónica. Según reportes recientes, individuos están llamando a residentes haciéndose pasar por oficiales de la ley y solicitando pagos por supuesta...
DPS captura a miembro de la pandilla MS-13 en el Condado Hidalgo
El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) detuvo a un miembro confirmado de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y delincuente deportado durante la Operación Lone Star en el condado de Hidalgo.
Brownsville ISD lamenta la pérdida del oficial de seguridad Ramiro Torres
Se ofrecerán servicios de consejería y apoyo para el personal y los estudiantes afectados por esta noticia, y se anima a quienes lo necesiten a buscar asistencia.
Accidente deja un muerto y una mujer herida en presunta carrera callejera
WESLACO, TEXAS – El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal registrado durante la madrugada del lunes 27 de octubre de 2025 sobre la FM 3248 (Dr. Hugh Emerson Road), que dejó a un hombre sin vida y a una mujer gravemente herida....
Homicidio en Edinburg: Acusado comparece en corte por muerte de su hermano
David Flores enfrenta cargos por el asesinato de su hermano en Edinburg; su juicio continuará en 2026.
Familia de Río Grande pierde todo en incendio
Una familia de Río Grande perdió todas sus pertenencias tras un devastador incendio.
Detienen a joven acusado de agresión sexual en Alamo
El sospechoso fue localizado en South Padre Island, donde fue detenido sin incidentes.
Fallece empleada municipal de Roma tras accidente; otra permanece hospitalizada
Roma, Texas – La Ciudad de Roma confirmó el fallecimiento de una de sus empleadas municipales tras un accidente ocurrido el viernes pasado, en el que también resultó lesionada otra integrante del equipo de servicios municipales. De acuerdo con la información oficial,...
Operación ‘Times Up’ culmina con la detención de 32 fugitivos en el Condado de Cameron
Olmito, Texas — La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron, bajo la dirección del Sheriff Manuel Treviño, anunció la conclusión de una operación de dos semanas denominada “Operation Times Up”, enfocada en la localización y arresto de personas con órdenes de...
Joven arrestada en McAllen por presuntamente proporcionar alcohol a menores en fiesta
Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación y no se descarta que se presenten cargos adicionales conforme avancen las pesquisas.
DPS investiga choque fatal en el condado Hidalgo; un joven murió en el lugar
Las autoridades del DPS continúan recopilando información y analizando evidencia para determinar las circunstancias exactas que provocaron el choque.
Hombre arrestado en conexión con investigación de muerte en Harlingen
El Departamento de Policía de Harlingen informó sobre la detención de un hombre presuntamente vinculado con la muerte de una persona localizada a inicios de semana. De acuerdo con autoridades, el hallazgo ocurrió el lunes 20 de octubre de 2025 en el área de la cuadra...
Redada de ICE deja seis detenidos en zona de construcción en McAllen
Los trabajadores indicaron haber visto seis camionetas y cuatro vans utilizadas para transportar a las personas arrestadas.