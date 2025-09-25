HOY

En total, los oficiales aseguraron 1,473.65 libras (668.44 kg) de metanfetamina, con un valor estimado en las calles de $13,173,615 dólares.

By Cecilia Castaneda
Published September 25 2025
Roma, TX — Oficiales de U.S. Customs and Border Protection, Office of Field Operations (CBP OFO) interceptaron un cargamento de metanfetamina valuado en más de $13 millones de dólares, oculto en un tráiler que transportaba refrescos, en el puente internacional de Roma.

El decomiso ocurrió el 22 de septiembre de 2025, cuando los oficiales seleccionaron para inspección un tráiler procedente de México con un embarque comercial de refrescos. La revisión incluyó el uso de equipo de inspección no intrusiva y un equipo canino, lo que llevó al hallazgo de la droga escondida entre la carga.

En total, los oficiales aseguraron 1,473.65 libras (668.44 kg) de metanfetamina, con un valor estimado en las calles de $13,173,615 dólares.

“Este importante decomiso de metanfetamina refleja la seriedad de la amenaza de drogas que enfrentamos cada día y la determinación de nuestros oficiales de primera línea en utilizar tecnología y experiencia para evitar que este veneno entre a nuestro país”, declaró Andres Guerra, director del puerto de entrada de Roma.

CBP OFO confiscó la droga y el vehículo, mientras que agentes especiales de Homeland Security Investigations (HSI) iniciaron una investigación criminal.

Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr

Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr

Sep 25, 2025

PHARR, Texas – La mañana de este jueves, Valley View Junior High activó protocolos de seguridad tras la circulación de una publicación en redes sociales entre estudiantes. En un comunicado, el Valley View ISD informó que, por precaución, se notificó de inmediato a las...

McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.

McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.

Sep 25, 2025

McAllen, Texas – La ciudad de McAllen alcanzó reconocimiento nacional al ser clasificada en la posición número 20 del listado Best Places to Live in America 2025-2026 de U.S. News & World Report. McAllen comparte el Top 20 con tres ciudades más de Texas: Pearland...

Caso de Homicidio en Edinburg: Carlos Contreras declarado culpable

Caso de Homicidio en Edinburg: Carlos Contreras declarado culpable

Sep 24, 2025

Condena en el Caso de Carlos Contreras El juicio de Carlos Contreras, acusado del homicidio de Genaro Castillo, ha llegado a su fin en la corte del Condado Hidalgo. Tras más de tres horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Contreras, marcando el final de un...

Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna

Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna

Sep 24, 2025

Donna, Texas – La Policía de Donna arrestó a Boyd Salinas en relación con un caso de allanamiento de morada y agresión ocurrido el 30 de agosto de 2025 en la cuadra 700 de Miller Avenue. Durante la investigación, se determinó que Salinas ingresó de manera ilegal a una...

Tiroteo en centro de ICE en Dallas deja un muerto y dos heridos

Tiroteo en centro de ICE en Dallas deja un muerto y dos heridos

Sep 24, 2025

Dallas, Texas. – Una persona murió y dos más resultaron hospitalizadas con heridas de bala tras un tiroteo ocurrido la mañana del miércoles en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, informaron...

Arrestan a sospechoso de atropello y fuga en Donna

Arrestan a sospechoso de atropello y fuga en Donna

Sep 23, 2025

Gracias al apoyo de la comunidad, los investigadores pudieron identificar y arrestar al responsable. Las autoridades destacaron especialmente la colaboración de los testigos que proporcionaron información clave para avanzar en el caso.

