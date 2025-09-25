Roma, TX — Oficiales de U.S. Customs and Border Protection, Office of Field Operations (CBP OFO) interceptaron un cargamento de metanfetamina valuado en más de $13 millones de dólares, oculto en un tráiler que transportaba refrescos, en el puente internacional de Roma.

El decomiso ocurrió el 22 de septiembre de 2025, cuando los oficiales seleccionaron para inspección un tráiler procedente de México con un embarque comercial de refrescos. La revisión incluyó el uso de equipo de inspección no intrusiva y un equipo canino, lo que llevó al hallazgo de la droga escondida entre la carga.

En total, los oficiales aseguraron 1,473.65 libras (668.44 kg) de metanfetamina, con un valor estimado en las calles de $13,173,615 dólares.

“Este importante decomiso de metanfetamina refleja la seriedad de la amenaza de drogas que enfrentamos cada día y la determinación de nuestros oficiales de primera línea en utilizar tecnología y experiencia para evitar que este veneno entre a nuestro país”, declaró Andres Guerra, director del puerto de entrada de Roma.

CBP OFO confiscó la droga y el vehículo, mientras que agentes especiales de Homeland Security Investigations (HSI) iniciaron una investigación criminal.