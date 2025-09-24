HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Caso de Homicidio en Edinburg: Carlos Contreras declarado culpableEricks Webs DesignEricks Webs Design

Condena en el Caso de Carlos Contreras El juicio de Carlos Contreras, acusado del homicidio de Genaro Castillo, ha llegado a su fin en la corte del Condado Hidalgo. Tras más de tres horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Contreras, marcando el final de un caso que comenzó en enero de 2020. Detalles […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 24 2025
Condena en el Caso de Carlos Contreras

El juicio de Carlos Contreras, acusado del homicidio de Genaro Castillo, ha llegado a su fin en la corte del Condado Hidalgo. Tras más de tres horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Contreras, marcando el final de un caso que comenzó en enero de 2020.

Detalles del Crimen

El 14 de enero de 2020, la oficina del alguacil del Condado Hidalgo reportó el hallazgo de un cuerpo cerca del área de Donna Lakes. La víctima fue identificada como Genaro Castillo, de 18 años, quien presentaba al menos siete heridas de bala. La noticia conmocionó a la comunidad y la investigación llevó a la detención de Carlos Contreras.

El Juicio y el Veredicto

Durante el juicio, se presentaron los alegatos finales tanto de la fiscalía como de la defensa. La deliberación del jurado se extendió por tres horas y media antes de llegar al veredicto de culpabilidad. Los familiares de la víctima, Genaro Castillo, estuvieron presentes en la corte, vistiendo camisetas en honor a los colores de la escuela a la que asistía Castillo.

Reacciones de las Familias

La madre de Genaro Castillo expresó su gratitud por el veredicto y manifestó su intención de perdonar a Carlos Contreras, afirmando que Dios le ha perdonado a ella. Por su parte, la familia de Contreras asistió al juicio por primera vez, mostrando su apoyo al acusado durante este difícil momento.

Próximos Pasos

La fase de sentencia para Carlos Contreras comenzará el próximo lunes, y la madre de Castillo anunció que se realizará un homenaje en honor a su hijo. Mientras tanto, Contreras ha sido trasladado a la cárcel del Condado Hidalgo.

