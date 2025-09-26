HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Caso de Asesinato: Deliberación en Curso en el Condado de CameronEricks Webs DesignEricks Webs Design

Asesinato: El jurado evalúa si Pedro Ángel Polanco actuó en defensa propia en el asesinato de David Galván en Harlingen.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 26 2025
Ad Placeholder

CONDADO CAMERON, TEXAS – En el tribunal del distrito 103 del condado de Cameron, el juicio contra Pedro Ángel Polanco ha captado la atención de la comunidad. Acusado de asesinar a David Galván en una fiesta en Harlingen en octubre de 2023, Polanco enfrenta cargos severos que podrían llevarlo a pasar hasta 99 años en prisión.

El incidente ocurrió durante una reunión social donde una disputa se convirtió en un altercado fatal. Según los informes, tanto Polanco como Galván se atacaron mutuamente con cuchillos, lo que resultó en la trágica muerte de Galván. La fiscalía ha presentado pruebas que indican que Galván recibió nueve puñaladas. Por otro lado, la defensa argumenta que Polanco actuó en defensa propia, una línea de defensa crucial en este juicio.

El jurado, compuesto por 12 miembros de la comunidad, lleva dos días deliberando sobre el veredicto. La tarea es determinar si las acciones de Polanco fueron legalmente justificadas como defensa propia. La deliberación continúa, y la expectativa es alta, ya que el resultado podría significar una sentencia significativamente menor si se demuestra que Polanco no tenía la intención de matar.

Si el jurado declara culpable a Polanco, él enfrenta una sentencia máxima de 99 años. Sin embargo, si se considera atenuante la defensa propia, su sentencia podría reducirse a menos de 10 años. Este caso pone de relieve el complicado equilibrio entre la justicia y el derecho a la autodefensa.

asesinato defensa propia Harlingen juicio Pedro Ángel Polanco tribunal
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr

Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr

Sep 25, 2025

PHARR, Texas – La mañana de este jueves, Valley View Junior High activó protocolos de seguridad tras la circulación de una publicación en redes sociales entre estudiantes. En un comunicado, el Valley View ISD informó que, por precaución, se notificó de inmediato a las...

Ad Placeholder
Arrestan a sospechoso de homicidio ocurrido en Edinburg

Caso de Homicidio en Edinburg: Carlos Contreras declarado culpable

Sep 24, 2025

Condena en el Caso de Carlos Contreras El juicio de Carlos Contreras, acusado del homicidio de Genaro Castillo, ha llegado a su fin en la corte del Condado Hidalgo. Tras más de tres horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Contreras, marcando el final de un...

Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna

Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna

Sep 24, 2025

Donna, Texas – La Policía de Donna arrestó a Boyd Salinas en relación con un caso de allanamiento de morada y agresión ocurrido el 30 de agosto de 2025 en la cuadra 700 de Miller Avenue. Durante la investigación, se determinó que Salinas ingresó de manera ilegal a una...

Tiroteo en centro de ICE en Dallas deja un muerto y dos heridos

Tiroteo en centro de ICE en Dallas deja un muerto y dos heridos

Sep 24, 2025

Dallas, Texas. – Una persona murió y dos más resultaron hospitalizadas con heridas de bala tras un tiroteo ocurrido la mañana del miércoles en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, informaron...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.

McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.

McAllen, Texas – La ciudad de McAllen alcanzó reconocimiento nacional al ser clasificada en la posición número 20 del listado Best Places to Live in America 2025-2026 de U.S. News & World Report. McAllen comparte el Top 20 con tres ciudades más de Texas: Pearland...

Ad Placeholder
Ad Placeholder