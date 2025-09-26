CONDADO CAMERON, TEXAS – En el tribunal del distrito 103 del condado de Cameron, el juicio contra Pedro Ángel Polanco ha captado la atención de la comunidad. Acusado de asesinar a David Galván en una fiesta en Harlingen en octubre de 2023, Polanco enfrenta cargos severos que podrían llevarlo a pasar hasta 99 años en prisión.

El incidente ocurrió durante una reunión social donde una disputa se convirtió en un altercado fatal. Según los informes, tanto Polanco como Galván se atacaron mutuamente con cuchillos, lo que resultó en la trágica muerte de Galván. La fiscalía ha presentado pruebas que indican que Galván recibió nueve puñaladas. Por otro lado, la defensa argumenta que Polanco actuó en defensa propia, una línea de defensa crucial en este juicio.

El jurado, compuesto por 12 miembros de la comunidad, lleva dos días deliberando sobre el veredicto. La tarea es determinar si las acciones de Polanco fueron legalmente justificadas como defensa propia. La deliberación continúa, y la expectativa es alta, ya que el resultado podría significar una sentencia significativamente menor si se demuestra que Polanco no tenía la intención de matar.

Si el jurado declara culpable a Polanco, él enfrenta una sentencia máxima de 99 años. Sin embargo, si se considera atenuante la defensa propia, su sentencia podría reducirse a menos de 10 años. Este caso pone de relieve el complicado equilibrio entre la justicia y el derecho a la autodefensa.