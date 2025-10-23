El 16 de octubre, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) detuvieron en Brownsville, Texas, a cuatro menores que intentaban ingresar 245 libras de marihuana al país.

Entre ellos se encontraba un adolescente de apenas 15 años, reincidente, quien había sido detenido por el mismo delito el mes pasado.

Este joven tiene vínculos con el Cártel del Golfo y múltiples detenciones previas por parte de la USBP.

Las autoridades confiscaron la droga y los cuatro menores serán procesados y enfrentarán cargos conforme a la ley.