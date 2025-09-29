Stockdale, TX — La mañana del domingo 28 de septiembre de 2025, alrededor de las 7:43 a.m., el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) intentó realizar una parada de tráfico en una gasolinera Circle K de Stockdale.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la persecución los agentes del DPS dispararon contra el vehículo del sospechoso en un intento por detenerlo. A pesar de los daños sufridos en la unidad, el individuo continuó huyendo por la carretera estatal SH 123 y posteriormente hacia el este por FM 1347.

Con apoyo de la Oficina del Sheriff del Condado de Wilson, la persecución concluyó en el bloque 10000 de FM 1347, donde el vehículo fue inmovilizado mediante una maniobra PIT y el sospechoso fue sometido con una pistola eléctrica Taser.

Las autoridades confirmaron que el detenido es sospechoso de homicidio capital relacionado con un tiroteo ocurrido en el casino Kickapoo Lucky Eagle en Eagle Pass, Texas.

De momento, las autoridades informaron que todas las preguntas de los medios deberán dirigirse al Oficial de Información Pública del DPS.