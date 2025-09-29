Organizadores invitan a los ciudadanos a traer amigos y familiares, y formar parte de un evento que simboliza el compromiso comunitario de prevenir la violencia y brindar apoyo a quienes han sido afectados.
De momento, las autoridades informaron que todas las preguntas de los medios deberán dirigirse al Oficial de Información Pública del DPS.
Stockdale, TX — La mañana del domingo 28 de septiembre de 2025, alrededor de las 7:43 a.m., el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) intentó realizar una parada de tráfico en una gasolinera Circle K de Stockdale.
De acuerdo con el reporte oficial, durante la persecución los agentes del DPS dispararon contra el vehículo del sospechoso en un intento por detenerlo. A pesar de los daños sufridos en la unidad, el individuo continuó huyendo por la carretera estatal SH 123 y posteriormente hacia el este por FM 1347.
Con apoyo de la Oficina del Sheriff del Condado de Wilson, la persecución concluyó en el bloque 10000 de FM 1347, donde el vehículo fue inmovilizado mediante una maniobra PIT y el sospechoso fue sometido con una pistola eléctrica Taser.
Las autoridades confirmaron que el detenido es sospechoso de homicidio capital relacionado con un tiroteo ocurrido en el casino Kickapoo Lucky Eagle en Eagle Pass, Texas.
Pronóstico del Tiempo para el Sur de Texas: Condiciones Agradables y Fenómenos Meteorológicos Actuales
Estado del Tiempo en el Valle del Río GrandeEste día, las condiciones climáticas en el sur de Texas serán agradables y favorables para las actividades al aire libre. Se espera que las temperaturas máximas alcancen los 90°F (32°C) y las mínimas se mantendrán alrededor...
Condiciones del Tiempo: Fin de Semana con Calor Moderado y Posibles Lluvias Costeras
Ambiente Cálido en la Región, pero con Menos Humedad Este fin de semana se mantienen las condiciones cálidas en nuestra región, sin embargo, gracias a una disminución en los niveles de humedad, el calor no se siente tan intenso como en días anteriores. Esto se debe a...
Capacitación binacional fortalece la inspección de armas en Hidalgo
Capacitacion binacional: Oficiales mexicanos y estadounidenses colaboran en un ejercicio conjunto para mejorar el control fronterizo.
Caso de Asesinato: Deliberación en Curso en el Condado de Cameron
Asesinato: El jurado evalúa si Pedro Ángel Polanco actuó en defensa propia en el asesinato de David Galván en Harlingen.
Brownsville ofrecerá entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru
BROWNSVILLE, Texas — El Brownsville Animal Rescue & Care Center (BARCC) llevará a cabo un evento de entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru el próximo sábado 27 de septiembre, de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Brownsville Events Center, ubicado en 1 Event...
Mission realizará recolección de llantas usadas este sábado
MISSION, Texas — La ciudad de Mission invita a la comunidad a participar en su evento de recolección de llantas, programado para este sábado 27 de septiembre, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en 1400 S. Conway. El objetivo del evento es recoger llantas usadas de manera...
Consulado de México en Brownsville invita a la comunidad a jornada sabatina
La jornada está dirigida a todos los residentes que necesiten estos servicios, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites consulares de manera rápida y eficiente.
San Benito ofrecerá instalación gratuita de detectores de humo a residentes
SAN BENITO, Texas — El Departamento de Bomberos de San Benito anunció un programa comunitario para brindar detectores de humo gratuitos a los residentes dentro de los límites de la ciudad. Además de entregar los equipos, el personal del departamento también podrá...
CBP decomisa más de $13 millones en metanfetamina en el puerto de entrada en Roma
En total, los oficiales aseguraron 1,473.65 libras (668.44 kg) de metanfetamina, con un valor estimado en las calles de $13,173,615 dólares.
Captado en Cámara: Mujer y su perro rescatados de un lodazal en Harlingen
La mujer y su compañero canino fueron rescatados de inmediato y evaluados por una unidad de EMS en la escena.
DHR Health, recibe reconocimiento nacional por su programa de cáncer de pulmón
Gracias a este modelo integral, el hospital refuerza su compromiso de ofrecer atención completa, desde la detección hasta la cirugía mínimamente invasiva, garantizando diagnósticos oportunos y un proceso de cuidado más ágil y coordinado para cada paciente.
Arrestan a sospechoso de homicidio ocurrido en Edinburg
Testigos identificaron a Vasquez como responsable del crimen.
Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr
PHARR, Texas – La mañana de este jueves, Valley View Junior High activó protocolos de seguridad tras la circulación de una publicación en redes sociales entre estudiantes. En un comunicado, el Valley View ISD informó que, por precaución, se notificó de inmediato a las...
McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.
McAllen, Texas – La ciudad de McAllen alcanzó reconocimiento nacional al ser clasificada en la posición número 20 del listado Best Places to Live in America 2025-2026 de U.S. News & World Report. McAllen comparte el Top 20 con tres ciudades más de Texas: Pearland...
El Tiempo en el Valle del Río Grande: Descenso de Temperaturas y Posibles Lluvias
El pronóstico del tiempo indica cielos despejados y un descenso en las temperaturas en el Valle del Río Grande.
Caso de Homicidio en Edinburg: Carlos Contreras declarado culpable
Condena en el Caso de Carlos Contreras El juicio de Carlos Contreras, acusado del homicidio de Genaro Castillo, ha llegado a su fin en la corte del Condado Hidalgo. Tras más de tres horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Contreras, marcando el final de un...