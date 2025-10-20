HOY

Capturan a hombre en San Benito por delitos de narcomenudeo y posesión de drogas

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 20 2025
SAN BENITO, Texas – La Policía de San Benito informó la detención de Jose Luis Garza, residente de San Benito, por su presunta participación en un esquema de distribución de drogas en la ciudad. La captura se llevó a cabo el pasado 17 de octubre de 2025 por parte de la Unidad Especial de Investigaciones y la División K9 del departamento.

Según el comunicado oficial, las autoridades actuaron tras recibir información que vinculaba a Garza con una red de distribución de sustancias controladas. Luego de obtener una orden de cateo, los agentes inspeccionaron la residencia del sospechoso y confiscaron una gran cantidad de drogas, así como dinero en efectivo.

Drogas incautadas:

  • 1,894 gramos de cocaína
    (Delito: Manufactura/Distribución de Sustancia Controlada PG1 – Fianza: $250,000)
  • 76 gramos de hidrocodona
    (Delito: Manufactura/Distribución de Sustancia Controlada PG3 – Fianza: $200,000)
  • 46 gramos de alprazolam (Xanax)
    (Delito: Manufactura/Distribución de Sustancia Controlada PG3 – Fianza: $200,000)
  • 1.5 libras de marihuana
    (Delito: Posesión de Marihuana – Fianza: $50,000)
  • 22 gramos de THC (posiblemente en forma de cera o aceite)
    (Delito: Manufactura/Distribución de Sustancia Controlada PG3 – Fianza: $250,000)

En total, Garza enfrenta cinco cargos por delitos graves y fue ingresado en la cárcel con una fianza acumulada de $950,000 dólares.

La Policía de San Benito destacó el papel fundamental de la Unidad K9 en esta operación y reiteró su compromiso de combatir el tráfico de drogas en la comunidad.

