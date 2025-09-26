HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Capacitación binacional fortalece la inspección de armas en HidalgoEricks Webs DesignEricks Webs Design

Capacitacion binacional: Oficiales mexicanos y estadounidenses colaboran en un ejercicio conjunto para mejorar el control fronterizo.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 26 2025
Ad Placeholder

Colaboración Transfronteriza para la Seguridad

En un esfuerzo por reforzar la seguridad fronteriza, oficiales mexicanos participaron en un entrenamiento binacional en el puente de McAllen e Hidalgo. Este evento, que se extendió por dos días, fue organizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y el gobierno mexicano. El objetivo principal fue mejorar la inspección de vehículos y el manejo de tecnología avanzada para detectar armas que cruzan la frontera.

Un Enfoque en la Tecnología y la Inspección

El entrenamiento comprendió una combinación de teoría y práctica. El primer día se dedicó a conferencias con vídeos, estadísticas y presentaciones en clase, mientras que el segundo día los oficiales se enfocaron en el trabajo de campo. Durante las prácticas, los agentes realizaron inspecciones secundarias a varios vehículos utilizando tecnología que se ha implementado en los últimos dos años. Estas herramientas han demostrado su eficacia, permitiendo el decomiso de más de 40 armas de fuego y cerca de 400 cartuchos de munición entre marzo y agosto en el puerto de entrada del río.

Impacto del Entrenamiento

La capacitación es un seguimiento a una reunión que tuvo el secretario Marco Rubio con la presidenta Claudia Sheinbaum el 3 de septiembre, con el objetivo de detener la exportación ilegal de armas, munición y dinero hacia el sur. Las autoridades estadounidenses señalaron que no se había llevado a cabo un entrenamiento similar desde antes de la pandemia. Con esta iniciativa, se espera que se realicen más entrenamientos en otros puertos de entrada, fortaleciendo así la cooperación entre ambos países.

Aduanas armas capacitación binacional Estados Unidos Hidalgo México Protección Fronteriza tecnología
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr

Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr

Sep 25, 2025

PHARR, Texas – La mañana de este jueves, Valley View Junior High activó protocolos de seguridad tras la circulación de una publicación en redes sociales entre estudiantes. En un comunicado, el Valley View ISD informó que, por precaución, se notificó de inmediato a las...

Ad Placeholder
Arrestan a sospechoso de homicidio ocurrido en Edinburg

Caso de Homicidio en Edinburg: Carlos Contreras declarado culpable

Sep 24, 2025

Condena en el Caso de Carlos Contreras El juicio de Carlos Contreras, acusado del homicidio de Genaro Castillo, ha llegado a su fin en la corte del Condado Hidalgo. Tras más de tres horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Contreras, marcando el final de un...

Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna

Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna

Sep 24, 2025

Donna, Texas – La Policía de Donna arrestó a Boyd Salinas en relación con un caso de allanamiento de morada y agresión ocurrido el 30 de agosto de 2025 en la cuadra 700 de Miller Avenue. Durante la investigación, se determinó que Salinas ingresó de manera ilegal a una...

Tiroteo en centro de ICE en Dallas deja un muerto y dos heridos

Tiroteo en centro de ICE en Dallas deja un muerto y dos heridos

Sep 24, 2025

Dallas, Texas. – Una persona murió y dos más resultaron hospitalizadas con heridas de bala tras un tiroteo ocurrido la mañana del miércoles en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, informaron...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.

McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.

McAllen, Texas – La ciudad de McAllen alcanzó reconocimiento nacional al ser clasificada en la posición número 20 del listado Best Places to Live in America 2025-2026 de U.S. News & World Report. McAllen comparte el Top 20 con tres ciudades más de Texas: Pearland...

Ad Placeholder
Ad Placeholder