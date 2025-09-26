Colaboración Transfronteriza para la Seguridad

En un esfuerzo por reforzar la seguridad fronteriza, oficiales mexicanos participaron en un entrenamiento binacional en el puente de McAllen e Hidalgo. Este evento, que se extendió por dos días, fue organizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y el gobierno mexicano. El objetivo principal fue mejorar la inspección de vehículos y el manejo de tecnología avanzada para detectar armas que cruzan la frontera.

Un Enfoque en la Tecnología y la Inspección

El entrenamiento comprendió una combinación de teoría y práctica. El primer día se dedicó a conferencias con vídeos, estadísticas y presentaciones en clase, mientras que el segundo día los oficiales se enfocaron en el trabajo de campo. Durante las prácticas, los agentes realizaron inspecciones secundarias a varios vehículos utilizando tecnología que se ha implementado en los últimos dos años. Estas herramientas han demostrado su eficacia, permitiendo el decomiso de más de 40 armas de fuego y cerca de 400 cartuchos de munición entre marzo y agosto en el puerto de entrada del río.

Impacto del Entrenamiento

La capacitación es un seguimiento a una reunión que tuvo el secretario Marco Rubio con la presidenta Claudia Sheinbaum el 3 de septiembre, con el objetivo de detener la exportación ilegal de armas, munición y dinero hacia el sur. Las autoridades estadounidenses señalaron que no se había llevado a cabo un entrenamiento similar desde antes de la pandemia. Con esta iniciativa, se espera que se realicen más entrenamientos en otros puertos de entrada, fortaleciendo así la cooperación entre ambos países.