TEXAS – El reconocido cantante de música texana, Bobby Pulido, ha dado un giro inesperado a su carrera al anunciar su candidatura para el Congreso del Distrito 15 por el Partido Demócrata. Este anuncio marca una nueva etapa en la vida del artista, quien se propone enfrentar los desafíos económicos que afectan al Valle de Texas.

Bobby Pulido, conocido por su éxito en la música texana, hizo pública su intención de representar al Partido Demócrata en el distrito del Congreso número 15. Este distrito abarca significativas áreas de South Texas, incluyendo la ciudad de Edinburg, el Condado Brooks, Jim Wells y al este de San Antonio.

En una entrevista con Camila Peña, Pulido expresó su preocupación por la situación económica actual. “Siento que es necesario, estamos viviendo unos tiempos difíciles”, comentó. “Nuestra economía en el Valle de Texas no está en su mejor momento. Los restaurantes están mal, y hay muchos empresarios que no encuentran trabajadores por miedo.”

Para lograr su objetivo, Bobby Pulido deberá superar a la Doctora Ada Cuéllar en las elecciones primarias. Ada Cuéllar, médico de urgencias de profesión, es una fuerte contendiente en la política local.

El vencedor de las primarias demócratas se enfrentará a Mónica De la Cruz, actual representante del distrito. El equipo de De la Cruz emitió un comunicado subrayando sus logros y prioridades actuales, que incluyen impulsar la economía, reforzar la seguridad fronteriza y apoyar a los agricultores de la región.

La fecha límite para inscribirse en las elecciones primarias de ambos partidos es en diciembre. A medida que se acerque la fecha, se espera que el panorama político se clarifique con la lista definitiva de candidatos.