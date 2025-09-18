Clima Brownsville: El clima en Brownsville se caracteriza por lluvias ligeras y temperaturas más frescas de lo habitual, afectando los planes de fin de semana.
Candidatura de Bobby Pulido: El cantante Texano se lanza al congresoEricks Webs DesignEricks Webs Design
Bobby Pulido: Bobby Pulido, famoso intérprete de música texana, anuncia su candidatura para el Congreso del Distrito 15 por el Partido Demócrata.
TEXAS – El reconocido cantante de música texana, Bobby Pulido, ha dado un giro inesperado a su carrera al anunciar su candidatura para el Congreso del Distrito 15 por el Partido Demócrata. Este anuncio marca una nueva etapa en la vida del artista, quien se propone enfrentar los desafíos económicos que afectan al Valle de Texas.
Bobby Pulido, conocido por su éxito en la música texana, hizo pública su intención de representar al Partido Demócrata en el distrito del Congreso número 15. Este distrito abarca significativas áreas de South Texas, incluyendo la ciudad de Edinburg, el Condado Brooks, Jim Wells y al este de San Antonio.
En una entrevista con Camila Peña, Pulido expresó su preocupación por la situación económica actual. “Siento que es necesario, estamos viviendo unos tiempos difíciles”, comentó. “Nuestra economía en el Valle de Texas no está en su mejor momento. Los restaurantes están mal, y hay muchos empresarios que no encuentran trabajadores por miedo.”
Para lograr su objetivo, Bobby Pulido deberá superar a la Doctora Ada Cuéllar en las elecciones primarias. Ada Cuéllar, médico de urgencias de profesión, es una fuerte contendiente en la política local.
El vencedor de las primarias demócratas se enfrentará a Mónica De la Cruz, actual representante del distrito. El equipo de De la Cruz emitió un comunicado subrayando sus logros y prioridades actuales, que incluyen impulsar la economía, reforzar la seguridad fronteriza y apoyar a los agricultores de la región.
La fecha límite para inscribirse en las elecciones primarias de ambos partidos es en diciembre. A medida que se acerque la fecha, se espera que el panorama político se clarifique con la lista definitiva de candidatos.
- Condiciones Climáticas en Brownsville: Lluvias Persistentes y Temperaturas Agradables
- Éxito de Astros y Emocionante Jornada en la Champions League
- Policía de La Grulla busca a sujeto acusado de violencia familiar y otros delitos
- CBP incauta más de 840 mil dólares en metanfetamina en el Puente Internacional de Brownsville
- Ken Paxton anuncia arresto en Starr County por esquema ilegal de recolección de boletas
Juicio de Carlos Contreras: Tercer día revela testimonios claves en Edinburg
Juicio Carlos Contreras: Continúa el juicio de Carlos Contreras con testimonios que podrían cambiar el rumbo del caso en Edinburg.
Bobby Pulido anuncia candidatura al Congreso por el Distrito 15 de Texas
El cantante, empresario y defensor comunitario Bobby Pulido anunció este martes su candidatura al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 15 de Texas.
Alerta de tráfico en Edinburg: cierre parcial en I-69C por incendio de tráiler
Debido al incidente, un acceso y los carriles derecho y central en dirección sur permanecen cerrados. Se exhorta a los conductores a tomar precauciones, ya que se registran demoras y tráfico lento en la zona.
Choque entre camioneta y camión escolar en McAllen; un detenido
En el camión viajaban el conductor y 17 pasajeros de entre 10 y 17 años de edad. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas en el lugar.
Exempleado del condado de Hidalgo acusado de introducir narcóticos en centro de detención
El monto de la fianza fue fijado en 2,500 dólares por cada cargo.
Hombre muere tras caer en Donna
Donna, Texas – Un hombre de 72 años perdió la vida la tarde del viernes tras caer mientras realizaba labores de poda de árboles detrás de una residencia ubicada cerca de un canal en la cuadra 3000 de la calle Lissner. De acuerdo con el Departamento de Policía de...
Disparos frente a la estación de policía de Brownsville dejan un sospechoso muerto
De acuerdo con la información preliminar, una víctima y su acompañante llegaron a la estación para presentar un reporte en contra de un sospechoso.
Confirman apuñalamiento en Walmart de Harlingen
HARLINGEN, TEXAS – Autoridades de Harlingen confirmaron un incidente de apuñalamiento registrado la tarde-noche de ayer en un supermercado Walmart de la ciudad. De acuerdo con la información preliminar, la víctima resultó con una herida de arma blanca tras una...
Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo
DONNA, TEXAS – El Departamento de Policía de Donna investiga un accidente de un solo vehículo que dejó como saldo la muerte de un joven de 18 años la mañana del domingo 14 de septiembre de 2025. El hecho ocurrió alrededor de las 6:10 a.m. en la intersección de FM 493...
Policía responde a situación activa en Edinburg
Se exhorta a la comunidad a evitar el área y utilizar rutas alternas.
Vigilia en Edinburg: Comunidad Universitaria Recuerda a Charlie Kirk
Charlie Kirk: Estudiantes de UTRGV se reúnen para honrar al cofundador de Turning Point USA en un evento pacífico.
Persecución a inmigrantes: Estrategias y consecuencias bajo la nueva administración
Inmigración: Las redadas y detenciones de inmigrantes indocumentados se intensifican en el sur de Texas.
Fiscal del Condado de Cameron advierte sobre aumento de delitos cometidos por menores
BROWNSVILLE, TEXAS – La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Cameron expresó preocupación ante el marcado incremento de la delincuencia juvenil en la región, señalando un repunte en delitos graves cometidos por menores de edad, como homicidios, robos...
Juez declara juicio nulo en caso de estudiante de Donna asesinado en 2020
El tribunal fijó una nueva fecha de inicio del juicio para este lunes, cuando se seleccionará a un nuevo jurado.
Clima Variable en Sur de Texas: ¡Prepárese para un Fin de Semana de Lluvias!
Clima: Se pronostican lluvias intermitentes y temperaturas cálidas para el fin de semana en toda la región del Sur de Texas.
Hombre arrestado en Edinburg tras apuñalamiento derivado de un altercado vial
Posteriormente, alrededor de las 10:20 p.m., oficiales arrestaron a Leobardo Alexis García, de 46 años, en su residencia ubicada en la cuadra 900 de S. 20th Avenue.