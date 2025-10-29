HOY

Camionero culpable de intentar traficar más de $6 millones en cocaína a Estados Unidos

EDINBURG, Texas – Un jurado del Condado Hidalgo declaró culpable a Mario Pastor, de 34 años y originario de Reynosa, México, por intento de contrabando de más de 200 kilogramos de cocaína a través de un puerto de entrada en el sur de Texas, informó este martes el Fiscal de Distrito Criminal de Hidalgo, Toribio […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 29 2025


EDINBURG, Texas – Un jurado del Condado Hidalgo declaró culpable a Mario Pastor, de 34 años y originario de Reynosa, México, por intento de contrabando de más de 200 kilogramos de cocaína a través de un puerto de entrada en el sur de Texas, informó este martes el Fiscal de Distrito Criminal de Hidalgo, Toribio “Terry” Palacios.

El veredicto se emitió tras un juicio de tres días en la Corte del Distrito 464, presidido por el Juez Joe Ramírez. Pastor, quien se desempeñaba como chofer de tráiler comercial, fue encontrado culpable del cargo de posesión de una sustancia controlada con la intención de distribución en cantidad mayor a 400 gramos, un delito grave en Texas.

La droga iba oculta en el tráiler

De acuerdo con los testimonios y evidencias presentadas durante el juicio, el 5 de marzo de 2025, oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) asignados al Puente Internacional Pharr–Reynosa ordenaron una inspección secundaria de la unidad de Pastor. Durante la revisión, los agentes localizaron más de 200 kilogramos (alrededor de 440 libras) de cocaína escondidos entre mercancía en el interior de la caja del tráiler.

Las autoridades estimaron que el cargamento tenía un valor en las calles superior a los $6 millones.

Agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) se hicieron cargo de la investigación tras el hallazgo.

Condena de 15 años

El jurado impuso a Pastor una sentencia de 15 años en prisión estatal. El fiscal Palacios reconoció el esfuerzo conjunto entre agencias federales y estatales involucradas en el caso.

“Este veredicto envía un mensaje claro,” declaró Palacios. “Los traficantes de drogas que intentan usar nuestras carreteras y fronteras para transportar narcóticos peligrosos serán capturados y llevados ante la justicia. Gracias a la labor de los agentes, se evitó que millones de dólares en drogas ilícitas llegaran a nuestras comunidades”.

El caso fue llevado por la Fiscal Auxiliar Gretchen Flader de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado Hidalgo.

