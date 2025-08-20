HOY

Camión de recolección de basura choca contra poste de luz en Pharr

Autoridades locales atendieron el accidente y se recomienda a los conductores extremar precauciones al transitar por la zona.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 20 2025
PHARR, Texas — Un camión de recolección de basura de la ciudad de Pharr se accidentó al chocar contra un poste de luz.

El incidente ocurrió sobre la carretera Old 83, en dirección a San Juan, antes de llegar a la calle Veteran’s.

