Transformación Digital en el USCIS

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha implementado una nueva política que elimina la aceptación de pagos en efectivo y cheques para sus trámites. Esta decisión ha sido calificada como “terrible” por varias organizaciones promigrantes, aunque el USCIS argumenta que la medida es parte de una transición hacia un sistema más seguro y digitalizado.

La abogada Cintia Gutiérrez explica que el USCIS ahora solo acepta pagos mediante tarjeta de crédito o transacciones electrónicas desde una cuenta bancaria. Aunque esto parece un avance hacia la modernización, Gutiérrez advierte que podría afectar negativamente a los migrantes sin acceso a servicios bancarios. Según ella, “¿de qué manera van a poder solicitar los trámites con USCIS para tener aquí su estatus legal?” se pregunta, reflejando la preocupación de muchas personas en esta situación.

Adelis Ferro, directora ejecutiva de la organización Proinmigrantes Venezuela American Caucus, comparte estas preocupaciones. Señala que muchos inmigrantes no tienen tarjetas de crédito debido a diversas barreras, lo cual podría complicar su proceso de regularización.

Por otro lado, Martín Torres, residente de Weslaco, comparte su experiencia positiva al obtener una cuenta bancaria sin dificultades. “Me acerqué al banco más cercano a mi residencia y no pedían documentación tan exclusiva”, comenta Torres, sugiriendo que hay opciones accesibles para los migrantes que buscan cumplir con los nuevos requisitos del USCIS.

Prevención de Fraudes

El USCIS justifica la eliminación de pagos en efectivo como una medida para evitar fraudes relacionados con este tipo de transacciones. Aunque la intención es mejorar la seguridad, el impacto de esta política en la comunidad migrante sigue siendo un punto de debate.