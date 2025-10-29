Cambios Importantes en el Pago de Trámites Migratorios del USCISEricks Webs DesignEricks Webs Design
USCIS: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. elimina pagos en efectivo y cheques, generando controversia.
Transformación Digital en el USCIS
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha implementado una nueva política que elimina la aceptación de pagos en efectivo y cheques para sus trámites. Esta decisión ha sido calificada como “terrible” por varias organizaciones promigrantes, aunque el USCIS argumenta que la medida es parte de una transición hacia un sistema más seguro y digitalizado.
La abogada Cintia Gutiérrez explica que el USCIS ahora solo acepta pagos mediante tarjeta de crédito o transacciones electrónicas desde una cuenta bancaria. Aunque esto parece un avance hacia la modernización, Gutiérrez advierte que podría afectar negativamente a los migrantes sin acceso a servicios bancarios. Según ella, “¿de qué manera van a poder solicitar los trámites con USCIS para tener aquí su estatus legal?” se pregunta, reflejando la preocupación de muchas personas en esta situación.
Adelis Ferro, directora ejecutiva de la organización Proinmigrantes Venezuela American Caucus, comparte estas preocupaciones. Señala que muchos inmigrantes no tienen tarjetas de crédito debido a diversas barreras, lo cual podría complicar su proceso de regularización.
Por otro lado, Martín Torres, residente de Weslaco, comparte su experiencia positiva al obtener una cuenta bancaria sin dificultades. “Me acerqué al banco más cercano a mi residencia y no pedían documentación tan exclusiva”, comenta Torres, sugiriendo que hay opciones accesibles para los migrantes que buscan cumplir con los nuevos requisitos del USCIS.
Prevención de Fraudes
El USCIS justifica la eliminación de pagos en efectivo como una medida para evitar fraudes relacionados con este tipo de transacciones. Aunque la intención es mejorar la seguridad, el impacto de esta política en la comunidad migrante sigue siendo un punto de debate.
- Alerta de estafa: correo falso de “Notificación de Auditoría e Investigación del IRS”
- CBP decomisa más de 160 especies de reptiles y arácnidos en puente internacional Anzaldúas
- Camionero culpable de intentar traficar más de $6 millones en cocaína a Estados Unidos
- Problemas en aeropuertos de EE.UU. por cierre de Gobierno
- Cambios Importantes en el Pago de Trámites Migratorios del USCIS
Accidente Mortal en Brownsville: Carreras Clandestinas Cobran Otra Víctima
Accidente mortal: Un hombre de 27 años fallece en accidente de tráfico mientras presuntamente participaba en carreras ilegales en Brownsville.
PSJA T-STEM ECHS Recibe Distinción como Lone Star Ribbon School 2025
La designación Lone Star Ribbon School, anteriormente parte del programa nacional Blue Ribbon Schools, ahora es una iniciativa estatal que reconoce a escuelas con excelencia académica, instrucción innovadora y preparación universitaria.
Ken Paxton demanda a fabricantes farmacéuticos por comercializar Tylenol a embarazadas pese a riesgos conocidos
El texto concluye con un enlace al documento completo de la demanda y un llamado a “hacer que las grandes farmacéuticas rindan cuentas” por poner en riesgo la salud pública.
Alerta de estafa en Cameron: Falsos oficiales exigen pagos por jurado
Condado Cameron, TEXAS – La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron advierte a la comunidad sobre una nueva estafa telefónica. Según reportes recientes, individuos están llamando a residentes haciéndose pasar por oficiales de la ley y solicitando pagos por supuesta...
DPS captura a miembro de la pandilla MS-13 en el Condado Hidalgo
El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) detuvo a un miembro confirmado de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y delincuente deportado durante la Operación Lone Star en el condado de Hidalgo.
Brownsville ISD lamenta la pérdida del oficial de seguridad Ramiro Torres
Se ofrecerán servicios de consejería y apoyo para el personal y los estudiantes afectados por esta noticia, y se anima a quienes lo necesiten a buscar asistencia.
Accidente deja un muerto y una mujer herida en presunta carrera callejera
WESLACO, TEXAS – El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal registrado durante la madrugada del lunes 27 de octubre de 2025 sobre la FM 3248 (Dr. Hugh Emerson Road), que dejó a un hombre sin vida y a una mujer gravemente herida....
Homicidio en Edinburg: Acusado comparece en corte por muerte de su hermano
David Flores enfrenta cargos por el asesinato de su hermano en Edinburg; su juicio continuará en 2026.
Familia de Río Grande pierde todo en incendio
Una familia de Río Grande perdió todas sus pertenencias tras un devastador incendio.
Detienen a joven acusado de agresión sexual en Alamo
El sospechoso fue localizado en South Padre Island, donde fue detenido sin incidentes.
Fallece empleada municipal de Roma tras accidente; otra permanece hospitalizada
Roma, Texas – La Ciudad de Roma confirmó el fallecimiento de una de sus empleadas municipales tras un accidente ocurrido el viernes pasado, en el que también resultó lesionada otra integrante del equipo de servicios municipales. De acuerdo con la información oficial,...
Operación ‘Times Up’ culmina con la detención de 32 fugitivos en el Condado de Cameron
Olmito, Texas — La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron, bajo la dirección del Sheriff Manuel Treviño, anunció la conclusión de una operación de dos semanas denominada “Operation Times Up”, enfocada en la localización y arresto de personas con órdenes de...
Joven arrestada en McAllen por presuntamente proporcionar alcohol a menores en fiesta
Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación y no se descarta que se presenten cargos adicionales conforme avancen las pesquisas.
DPS investiga choque fatal en el condado Hidalgo; un joven murió en el lugar
Las autoridades del DPS continúan recopilando información y analizando evidencia para determinar las circunstancias exactas que provocaron el choque.
Hombre arrestado en conexión con investigación de muerte en Harlingen
El Departamento de Policía de Harlingen informó sobre la detención de un hombre presuntamente vinculado con la muerte de una persona localizada a inicios de semana. De acuerdo con autoridades, el hallazgo ocurrió el lunes 20 de octubre de 2025 en el área de la cuadra...
Redada de ICE deja seis detenidos en zona de construcción en McAllen
Los trabajadores indicaron haber visto seis camionetas y cuatro vans utilizadas para transportar a las personas arrestadas.