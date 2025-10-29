HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Cambios Importantes en el Pago de Trámites Migratorios del USCISEricks Webs DesignEricks Webs Design

USCIS: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. elimina pagos en efectivo y cheques, generando controversia.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 29 2025
Ad Placeholder

Transformación Digital en el USCIS

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha implementado una nueva política que elimina la aceptación de pagos en efectivo y cheques para sus trámites. Esta decisión ha sido calificada como “terrible” por varias organizaciones promigrantes, aunque el USCIS argumenta que la medida es parte de una transición hacia un sistema más seguro y digitalizado.

La abogada Cintia Gutiérrez explica que el USCIS ahora solo acepta pagos mediante tarjeta de crédito o transacciones electrónicas desde una cuenta bancaria. Aunque esto parece un avance hacia la modernización, Gutiérrez advierte que podría afectar negativamente a los migrantes sin acceso a servicios bancarios. Según ella, “¿de qué manera van a poder solicitar los trámites con USCIS para tener aquí su estatus legal?” se pregunta, reflejando la preocupación de muchas personas en esta situación.

Adelis Ferro, directora ejecutiva de la organización Proinmigrantes Venezuela American Caucus, comparte estas preocupaciones. Señala que muchos inmigrantes no tienen tarjetas de crédito debido a diversas barreras, lo cual podría complicar su proceso de regularización.

Por otro lado, Martín Torres, residente de Weslaco, comparte su experiencia positiva al obtener una cuenta bancaria sin dificultades. “Me acerqué al banco más cercano a mi residencia y no pedían documentación tan exclusiva”, comenta Torres, sugiriendo que hay opciones accesibles para los migrantes que buscan cumplir con los nuevos requisitos del USCIS.

Prevención de Fraudes

El USCIS justifica la eliminación de pagos en efectivo como una medida para evitar fraudes relacionados con este tipo de transacciones. Aunque la intención es mejorar la seguridad, el impacto de esta política en la comunidad migrante sigue siendo un punto de debate.

Estados Unidos inmigración pagos electrónicos proinmigrantes tarjeta de crédito USCIS
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Alerta de estafa en Cameron: Falsos oficiales exigen pagos por jurado

Alerta de estafa en Cameron: Falsos oficiales exigen pagos por jurado

Oct 28, 2025

Condado Cameron, TEXAS – La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron advierte a la comunidad sobre una nueva estafa telefónica. Según reportes recientes, individuos están llamando a residentes haciéndose pasar por oficiales de la ley y solicitando pagos por supuesta...

Ad Placeholder
Hombre arrestado en conexión con investigación de muerte en Harlingen

Hombre arrestado en conexión con investigación de muerte en Harlingen

Oct 27, 2025

El Departamento de Policía de Harlingen informó sobre la detención de un hombre presuntamente vinculado con la muerte de una persona localizada a inicios de semana. De acuerdo con autoridades, el hallazgo ocurrió el lunes 20 de octubre de 2025 en el área de la cuadra...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder