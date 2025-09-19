Cambios en Examen de Ciudadanía

Las recientes modificaciones en el examen para obtener la ciudadanía estadounidense han generado una ola de preocupación en la comunidad inmigrante. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) anunció que el proceso se ha vuelto más riguroso, con más preguntas y un criterio de evaluación más estricto, lo cual ha despertado inquietud entre quienes aspiran a convertirse en ciudadanos de este país.

El USCIS ha incrementado el número de preguntas en el examen de ciudadanía, pasando de 100 a 128. Durante la prueba, los aspirantes deberán responder 20 preguntas, de las cuales deben contestar correctamente al menos 12 para aprobar. Esta nueva estructura ha hecho que muchos residentes permanentes, como Diego, duden sobre su capacidad para superar el examen. “Me puede preocupar un poco cómo va a ser en el futuro”, comenta Diego, reflejando el sentir común de incertidumbre.

Carlos García, abogado de inmigración, explica que estos cambios no solo afectan la parte teórica del examen, sino que también implican un endurecimiento en la verificación de antecedentes para aquellos que buscan tanto la ciudadanía como la residencia permanente. “Lo que están indicando es que el oficial te va a hacer 20 preguntas… tienes que contestar 12 correctamente”, señala García, destacando la dificultad añadida al proceso.

Mientras tanto, ciudadanos estadounidenses han mostrado su solidaridad con la comunidad inmigrante, expresando sus preocupaciones sobre las intenciones detrás de estos cambios. “Yo creo que la están haciendo difícil a propósito por todo lo que está pasando”, opina un ciudadano, sugiriendo que estas regulaciones son un intento deliberado de complicar el camino hacia la ciudadanía.

La comunidad inmigrante enfrenta un desafío significativo con estas nuevas regulaciones, que no solo hacen el examen más difícil, sino que también aumentan el escrutinio de sus antecedentes. Este contexto exige un esfuerzo conjunto para apoyar a quienes buscan mejorar sus vidas a través de la ciudadanía estadounidense.