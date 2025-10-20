HOY

Clima sur de Texas: Las temperaturas se mantienen altas en el sur de Texas mientras se aproxima un sistema frontal.

By Kimberly Meza
• Noticias 48
Published October 20 2025
Un Inicio de Semana Caluroso en el Sur de Texas

El sur de Texas continúa experimentando temperaturas inusualmente altas para esta época del año. Kimberly Meza informó que, a pesar de estar a mediados de octubre, las temperaturas siguen en los 80 grados Fahrenheit, con McAllen registrando 87-86 grados, mientras que Río Grande City y South Padre Island se encuentran en 91 y 83 grados, respectivamente.

Durante la mañana, los vientos han cambiado de dirección, inicialmente procedentes del norte, ahora soplan desde el sur. Aunque un sistema frontal se desplazó por la región, no se sintió una diferencia significativa en las temperaturas. El radar satelital muestra un cielo mayormente despejado en todo el sur de Texas, aunque se han detectado algunas precipitaciones cerca de las zonas costeras, especialmente en los condados de Willacy y Cameron.

En el ámbito tropical, se ha identificado un área de interés en la cuenca del Atlántico, cerca del Caribe, que podría influir en el clima de la región en los próximos días. Las temperaturas seguirán siendo altas, alcanzando los 94 grados en San Benito y 84 grados en South Padre Island, donde se espera un ambiente soleado.

Se advierte sobre las peligrosas corrientes de resaca en las playas, por lo que se recomienda precaución. En McAllen, la noche será despejada y ventosa, con vientos del sureste de 17 a 30 millas por hora, lo que puede afectar las actividades al aire libre.

El pronóstico indica que las temperaturas seguirán en los 90 grados hasta el miércoles, cuando un nuevo sistema podría causar inestabilidad y probabilidades de lluvia a partir del jueves. La expectativa es que las temperaturas se mantengan en los bajos 90 grados.

