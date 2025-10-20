Mundial Sub-20: La selección de Marruecos se corona campeona del Mundial Sub-20, mientras que los Dallas Cowboys y los Denver Broncos logran victorias emocionantes en la NFL.
Un Inicio de Semana Caluroso en el Sur de Texas
El sur de Texas continúa experimentando temperaturas inusualmente altas para esta época del año. Kimberly Meza informó que, a pesar de estar a mediados de octubre, las temperaturas siguen en los 80 grados Fahrenheit, con McAllen registrando 87-86 grados, mientras que Río Grande City y South Padre Island se encuentran en 91 y 83 grados, respectivamente.
Durante la mañana, los vientos han cambiado de dirección, inicialmente procedentes del norte, ahora soplan desde el sur. Aunque un sistema frontal se desplazó por la región, no se sintió una diferencia significativa en las temperaturas. El radar satelital muestra un cielo mayormente despejado en todo el sur de Texas, aunque se han detectado algunas precipitaciones cerca de las zonas costeras, especialmente en los condados de Willacy y Cameron.
En el ámbito tropical, se ha identificado un área de interés en la cuenca del Atlántico, cerca del Caribe, que podría influir en el clima de la región en los próximos días. Las temperaturas seguirán siendo altas, alcanzando los 94 grados en San Benito y 84 grados en South Padre Island, donde se espera un ambiente soleado.
Se advierte sobre las peligrosas corrientes de resaca en las playas, por lo que se recomienda precaución. En McAllen, la noche será despejada y ventosa, con vientos del sureste de 17 a 30 millas por hora, lo que puede afectar las actividades al aire libre.
El pronóstico indica que las temperaturas seguirán en los 90 grados hasta el miércoles, cuando un nuevo sistema podría causar inestabilidad y probabilidades de lluvia a partir del jueves. La expectativa es que las temperaturas se mantengan en los bajos 90 grados.
Mujer arrestada por la muerte de un hombre abatido a balazos en residencia rural de Mission
El Departamento del Sheriff del Condado Hidalgo informó que la investigación continúa activa y no se ha dado a conocer el posible motivo del incidente.
Tiroteo en guardería de Donna deja dos muertos
Tiroteo en Donna: Tragedia en Donna: Un tiroteo en una guardería conmociona a la comunidad local.
Movilización de autoridades federales en curso; DPS asiste en el lugar y hay por lo menos dos detenidos
Se trata de una noticia en desarrollo, y se espera que las autoridades den a conocer más información en las próximas horas.
Departamento de policía busca a sospechoso vinculado a múltiples robos en Brooks County
Brooks County, TX – El departamento de policía de Brooks County informó que Israel Omar Rosas es el principal sospechoso en una serie de robos ocurridos recientemente en la zona. Según las autoridades, Rosas tiene varias órdenes pendientes por delitos graves y está...
Distribuirán frutas y verduras gratis en Los Indios por un solo día
Los Indios, TX — 16 de octubre de 2025. La organización Food Bank RGV llevó a cabo una distribución especial de productos frescos en el sur de Texas como parte de su programa móvil de ayuda comunitaria. El evento se realizó este jueves en el Centro Comunitario...
Aumentan tarifas del agua en McAllen a partir de octubre de 2025
La agencia informó que este ajuste busca garantizar la inversión continua en servicios confiables de agua y aguas residuales para la comunidad.
Incendio en el Condado Hidalgo: Familia en La Blanca pierde todo
Incendio: Una familia de La Blanca, Condado Hidalgo, enfrenta la devastación tras un incendio que destruyó su hogar.
Plaza Amistad en Donna inaugura con gran expectativa
Donna: La nueva Plaza Amistad promete beneficios para más de 500 familias de escasos recursos en Donna.
Autoridades de la CBP incautan más de un millón de dólares y armas en un solo operativo
El hallazgo ocurrió el 8 de octubre, cuando agentes seleccionaron un vehículo para una inspección de rutina al salir del país. Durante la revisión secundaria, los oficiales encontraron $1,033,500 en efectivo, así como armas y municiones ocultas dentro de la unidad.
Estudiante de BISD es detenido por amenaza en redes sociales; enfrenta cargo de delito grave
El menor enfrenta un cargo de tercer grado por delito grave (3rd degree felony), según confirmaron fuentes oficiales.
Estudiante es encontrado con pistola de aire en escuela de Elsa – Edcouch; no hay heridos
El personal escolar activó de inmediato los protocolos de emergencia, asegurando la situación de manera rápida y sin que se reportaran heridos.
Bomberos de Brownsville controlan incendio en estructura
Las autoridades continúan asegurando la zona para evitar cualquier riesgo adicional.
Pharr Police invita al evento “Trunk or Treat 2025” este 31 de octubre
El evento, abierto a toda la comunidad, incluirá un concurso de decoración de cajuela (Trunk Decorating Contest), dulces, música y actividades para toda la familia.
Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria
LA FERIA, TX. – Un motociclista resultó lesionado la tarde del martes 14 de octubre tras un accidente ocurrido en la intersección de FM 506 y 8th Street, según informó el Departamento de Policía de La Feria. El hombre fue trasladado a un hospital cercano con una...
Controlan incendio en restaurante comercial cerca del centro de Edinburg
Elementos del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron este martes a un incendio en una cocina comercial ubicada en el bloque 300 de East University, cerca de la 13th Avenue.
Investigan choque con fuga que derribó semáforo en Edinburg
EDINBURG, TX. – Autoridades de Edinburg cerraron este martes 14 de octubre la intersección de McColl y Rogers Road debido a un accidente con fuga que provocó daños en la infraestructura vial. De acuerdo con el Departamento de Policía de Edinburg, un camión —cuyo...