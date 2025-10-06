Un Inicio de Semana Caluroso en el Valle de Texas

El Valle de Texas comienza la semana con altas temperaturas y cielos despejados, según el último reporte del tiempo. Las condiciones climáticas se mantienen estables con temperaturas que alcanzan los 98 grados en McAllen, superando el promedio normal para esta época del año.

Vientos y Sensación Térmica Elevada

Además del calor, el viento ha sido un factor significativo, alcanzando las 12 millas por hora en McAllen y hasta 16 millas por hora en áreas como Harlingen y Weslaco. La sensación térmica en el Condado de Hidalgo varía entre 99 y 104 grados, mientras que en el Condado de Cameron alcanza los 102 grados, lo que hace esencial seguir las recomendaciones para protegerse del calor.

Posibilidad de Lluvias Aisladas

Aunque el calor predomina, hay posibilidades de lluvias aisladas, especialmente en la zona costera y en la Isla del Padre. Se espera que estas lluvias ocurran principalmente durante la tarde de mañana, con un riesgo de precipitación que se extiende hasta el jueves. La Isla del Padre registrará temperaturas máximas en los 80 grados.

Recomendaciones para la Población

Es crucial que la población tome precauciones para protegerse del calor extremo. Mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol, y usar ropa ligera son algunas de las medidas recomendadas para enfrentar las altas temperaturas.