Calor Persistente y Lluvias AisladasEricks Webs DesignEricks Webs Design
Un Inicio de Semana Caluroso en el Valle de Texas El Valle de Texas comienza la semana con altas temperaturas y cielos despejados, según el último reporte del tiempo. Las condiciones climáticas se mantienen estables con temperaturas que alcanzan los 98 grados en McAllen, superando el promedio normal para esta época del año. Vientos y […]
Un Inicio de Semana Caluroso en el Valle de Texas
El Valle de Texas comienza la semana con altas temperaturas y cielos despejados, según el último reporte del tiempo. Las condiciones climáticas se mantienen estables con temperaturas que alcanzan los 98 grados en McAllen, superando el promedio normal para esta época del año.
Vientos y Sensación Térmica Elevada
Además del calor, el viento ha sido un factor significativo, alcanzando las 12 millas por hora en McAllen y hasta 16 millas por hora en áreas como Harlingen y Weslaco. La sensación térmica en el Condado de Hidalgo varía entre 99 y 104 grados, mientras que en el Condado de Cameron alcanza los 102 grados, lo que hace esencial seguir las recomendaciones para protegerse del calor.
Posibilidad de Lluvias Aisladas
Aunque el calor predomina, hay posibilidades de lluvias aisladas, especialmente en la zona costera y en la Isla del Padre. Se espera que estas lluvias ocurran principalmente durante la tarde de mañana, con un riesgo de precipitación que se extiende hasta el jueves. La Isla del Padre registrará temperaturas máximas en los 80 grados.
Recomendaciones para la Población
Es crucial que la población tome precauciones para protegerse del calor extremo. Mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol, y usar ropa ligera son algunas de las medidas recomendadas para enfrentar las altas temperaturas.
Arrestan a hombre buscado y a cómplice en Lyford, Willacy County
Lyford, Texas – El Departamento del Sheriff del Condado de Willacy realizó la detención de un hombre buscado y de una mujer tras un aviso anónimo sobre su paradero en Lyford. El domingo 5 de octubre de 2025, la División de Telecomunicaciones del sheriff recibió...
Inician próximas mejoras en el cementerio de veteranos del Valle del Río Grande en Mission
Mission, Texas – Los trabajos de construcción y mejoras en el Cementerio de Veteranos del Estado de Rio Grande Valley en Mission comenzarán próximamente, según informó la Junta de Tierras de Veteranos de Texas. El proyecto está programado para finalizar en marzo de...
Detienen a Miguel Monrreal, sospechoso de tiroteo mortal en San Benito
Las autoridades informaron que Monrreal ya se encuentra bajo custodia y que no existe una amenaza activa para la comunidad.
Vehículo choca contra negocio tras accidente en McAllen; no se reportan heridos graves
McAllen, Texas – A la 1:20 p.m., el Departamento de Bomberos de McAllen respondió a un reporte de accidente vehicular en el 609 N. 10th Street. Al llegar al lugar, los bomberos encontraron un choque entre dos vehículos, donde uno de ellos salió de la carretera e...
Buscan a sospechoso armado tras tiroteo mortal en San Benito
De acuerdo con los investigadores, el tiroteo ocurrió tras una discusión verbal y física entre varias personas que convivían en el lugar.
Pareja de McAllen acusado de contrabando y lavado de dinero: Gobierno apela su liberación
Cabe destacar que Rodolfo Castillo se desempeña como comisionado de la ciudad de McAllen, lo que añade una dimensión política al caso.
Seguridad Escolar: Detectores de metales en Edinburg North High School
La seguridad en las instituciones educativas es una preocupación constante para padres, estudiantes y personal docente. En respuesta a esta preocupación, la preparatoria Edinburg North High School ha dado un paso significativo hacia la protección de su comunidad al...
Arrestan a dos jóvenes en cateo antidrogas en Brownsville
Brownsville, Texas – La mañana de este jueves 2 de octubre de 2025, la Unidad de Investigaciones Especiales de Narcóticos del Departamento de Policía de Brownsville ejecutó una orden de cateo en una residencia ubicada en la cuadra 1600 de la calle E. 21st. La orden...
Redadas en Hidalgo, Texas; HSI lidera operación federal
Hidalgo, TX – Homeland Security Investigations (HSI) encabeza una acción de cumplimiento en la región al sur de la calle 23 en Hidalgo, Texas. La operación cuenta con el apoyo de diversas agencias federales, estatales y locales. Hasta el momento, no se han...
RGCISD reafirma compromiso con la seguridad y conducta estudiantil
RIO GRANDE CITY, TEXAS - El Distrito Escolar Independiente Rio Grande City Grulla (RGCISD) toma muy en serio los asuntos relacionados con la conducta estudiantil y se adhiere estrictamente a las políticas establecidas y lineamientos legales. Estamos al tanto de...
Arresto en Donna: intoxicación pública, resistencia a arresto y acoso a servidor público
https://noticias48knvo.com/arresto-en-donna-intoxicacion-publica-resistencia-a-arresto-y-acoso-a-servidor-publico/
Policía de McAllen busca a sospechoso de agresión sexual a menor
McAllen, TX – La Policía de McAllen solicita la ayuda del público para localizar a Leonel Domínguez, identificado como sospechoso de un caso de agresión sexual contra una persona menor de 14 años ocurrido en julio de 2025. Un magistrado del Tribunal Municipal de...
Detenido hombre buscado tras agresión en Donna
Oficiales de la policía de Donna realizaron un arresto el viernes 26 de septiembre de 2025, tras recibir información clave de un ciudadano sobre un hombre buscado por agresión.
Condado Cameron adquiere histórica compañía del Puente Brownsville & Matamoros
Con esta compra, el Condado Cameron incorpora el puente internacional Brownsville & Matamoros a su sistema de puentes internacionales, el cual ya opera tres cruces:
Servicios del condado de Hidalgo se mantienen activos pese a cierre de gobierno
Hidalgo, TX – El juez del condado de Hidalgo, Richard F. Cortez, informó que los departamentos que reciben fondos federales no se verán afectados de manera inmediata por el cierre del gobierno federal. Cortez aseguró que los servicios esenciales continuarán operando...
Fallece motociclista tras accidente en Edinburg
Edinburg, TX – La Policía de Edinburg confirmó que el conductor de la motocicleta involucrada en el reciente accidente, identificado como Adrian Mario Garza, de 35 años y residente de McAllen, falleció a causa de sus heridas. La investigación sobre el accidente...