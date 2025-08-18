Calor Extremo en el Valle: McAllen y Edinburg Alcanzan Sensación Térmica de 111 Grados

La semana laboral comienza con temperaturas extremas en el Valle del Río Grande. Este lunes, el cielo despejado y el sol radiante prometen quedarse en la región, elevando los termómetros a cifras alarmantes. En McAllen, el termómetro marca 101 grados, pero la sensación térmica se dispara hasta 111 grados debido al factor de humedad. Este fenómeno se repite en ciudades cercanas como Edinburg y Mission, donde las temperaturas oscilan entre 102 y 106 grados.

Aunque el calor persistirá, se mantiene baja la probabilidad de eventos climáticos severos en el área inmediata. Sin embargo, otras ciudades texanas como San Antonio, Austin, Houston, y Dallas podrían experimentar lluvias y tormentas. Según el radar meteorológico, estas precipitaciones se concentrarán principalmente en dichas zonas, incluyendo Corpus Christi y Victoria.

En el ámbito global, los trópicos están en su punto más activo de la temporada de huracanes. El huracán Aaron, actualmente de categoría 4, podría descender a categoría 3 a mediados de la semana, aunque seguirá siendo una amenaza significativa. Se recomienda mantenerse informado sobre posibles cambios en su trayectoria y fuerza.

Para el Valle del Río Grande, hay un ligero respiro en el horizonte con un pronóstico de lluvia del 20% para la mitad de la semana. Esto podría ayudar a aliviar las altas temperaturas, que se espera que desciendan a los altos 90 para el miércoles.

Ante estas condiciones extremas, es crucial tomar precauciones para prevenir el golpe de calor. Se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y usar ropa ligera. Además, es importante prestar atención a las alertas meteorológicas y estar preparado para cualquier cambio repentino en el clima.