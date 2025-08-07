Calor Extremo en el Valle del Río Grande: Pronóstico y Precauciones

VALLE DE TEXAS – En el Valle del Río Grande, los residentes se preparan para un fin de semana marcado por altas temperaturas y condiciones climáticas extremas. Según el último pronóstico del tiempo, se espera que las temperaturas alcancen los tres dígitos, con McAllen anticipando un máximo de 101 grados y Weslaco 98 grados. Mientras tanto, la Isla del Padre ofrecerá un respiro relativo con temperaturas en los mediados 80.

La mañana comenzó con temperaturas en los 80s y un cielo mayormente despejado. Aunque las temperaturas no son tan sofocantes como las de la semana pasada, el ambiente sigue siendo caluroso. Los vientos del sur, moderados a 5 o 4 millas por hora, traen algo de alivio, pero el satélite radar muestra un ambiente seco en gran parte del sur de Texas.

En el condado de Cameron, que incluye ciudades como Harlingen, San Benito, y Brownsville, se espera que las lluvias ligeras se concentren cerca de la costa. La probabilidad de precipitaciones es mayor en áreas cercanas al este del estado y el condado de Hidalgo.

La atención también se centra en los trópicos, ya que agosto marca un aumento en la actividad en la cuenca del Atlántico y las aguas del Golfo. Actualmente, dos áreas de interés están siendo vigiladas. Aunque la tormenta tropical Dexter se aleja de la costa atlántica de los Estados Unidos, la vigilancia continúa, ya que no se descarta el desarrollo de nuevas tormentas tropicales cerca de la región.

Con temperaturas que se mantendrán en los tres dígitos durante el fin de semana, es crucial que los residentes del Valle del Río Grande se mantengan hidratados, especialmente aquellos que trabajan al aire libre. El uso de paraguas sigue siendo recomendable, ya que la probabilidad de lluvia persiste. La presentadora del clima, Kimberly Mesa, de Despierta el Día, insta a la comunidad a no bajar la guardia durante este caluroso mes de agosto.



