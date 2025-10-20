Clima: El pronóstico de clima en el Valle del Río Grande destaca la llegada de frentes fríos y la tradición del café de olla.
Calor extremo: Las temperaturas alcanzan niveles récord mientras el Valle de Texas enfrenta un riesgo moderado por calor extremo.
El Valle de Texas inicia la semana laboral bajo condiciones climáticas extremas, con temperaturas muy por encima de lo habitual. El Calor extremo se ha convertido en una preocupación principal para los residentes de la región, que deben tomar precauciones para mantenerse seguros.
Condiciones Actuales
El cielo despejado continúa prevaleciendo en gran parte del Valle de Texas, con temperaturas que alcanzan los 94 grados Fahrenheit y vientos de hasta 9 millas por hora. En el Condado de Hidalgo, los valores térmicos se registran entre 99 y 107 grados, lo que representa un riesgo moderado por calor extremo.
Pronóstico del Viento
Mientras que en los condados de Hidalgo y Starr los vientos se mantienen mayormente en calma, en el Condado de Cameron, especialmente en Harlingen, se observan vientos que alcanzan casi las 20 millas por hora. Este contraste en las condiciones se debe a un frente frío que atraviesa el norte de Texas, dejando temperaturas más frescas en esa región.
Comparación con Otras Regiones
Ciudades al norte de Texas, como Lubbock y Odessa, ya experimentan temperaturas de alrededor de 75 grados. En contraste, el sur y centro del estado, incluyendo San Antonio y Houston, continúan con temperaturas superiores a los 90 grados.
Pronóstico a Largo Plazo
Se espera que las temperaturas en el Valle de Texas se mantengan entre 90 y 95 grados durante el resto de la semana. Aunque hay un ligero pronóstico de lluvia para el miércoles por la tarde, con un 20% de probabilidad, las condiciones generales seguirán siendo cálidas y estables.
Conclusión
Es crucial que los residentes del Valle de Texas tomen precauciones ante el calor extremo, hidratándose adecuadamente y evitando la exposición prolongada al sol. Manténgase informado y siga las actualizaciones del tiempo para garantizar su seguridad.
Autoridades confirman hallazgo de un cuerpo en Harlingen
Se exhorta al público a evitar la zona mientras continúa la labor de las autoridades.
Mujer arrestada por la muerte de un hombre abatido a balazos en residencia rural de Mission
El Departamento del Sheriff del Condado Hidalgo informó que la investigación continúa activa y no se ha dado a conocer el posible motivo del incidente.
Tiroteo en guardería de Donna deja dos muertos
Tiroteo en Donna: Tragedia en Donna: Un tiroteo en una guardería conmociona a la comunidad local.
Movilización de autoridades federales en curso; DPS asiste en el lugar y hay por lo menos dos detenidos
Se trata de una noticia en desarrollo, y se espera que las autoridades den a conocer más información en las próximas horas.
Brownsville: Arrestan a mecánico por usar patrulla sin autorización
Las autoridades informaron que Nieto no solo dejó de mantener el vehículo estacionado para su servicio, sino que lo condujo por distintos puntos de la ciudad.
Distribuirán frutas y verduras gratis en Los Indios por un solo día
Los Indios, TX — 16 de octubre de 2025. La organización Food Bank RGV llevó a cabo una distribución especial de productos frescos en el sur de Texas como parte de su programa móvil de ayuda comunitaria. El evento se realizó este jueves en el Centro Comunitario...
Aumentan tarifas del agua en McAllen a partir de octubre de 2025
La agencia informó que este ajuste busca garantizar la inversión continua en servicios confiables de agua y aguas residuales para la comunidad.
Incendio en el Condado Hidalgo: Familia en La Blanca pierde todo
Incendio: Una familia de La Blanca, Condado Hidalgo, enfrenta la devastación tras un incendio que destruyó su hogar.
Tragedia en guardería de Donna: hombre mata a su expareja y luego se quita la vida
Un equipo de Univision 48 ya se encuentra en la escena recopilando más información.
Autoridades de la CBP incautan más de un millón de dólares y armas en un solo operativo
El hallazgo ocurrió el 8 de octubre, cuando agentes seleccionaron un vehículo para una inspección de rutina al salir del país. Durante la revisión secundaria, los oficiales encontraron $1,033,500 en efectivo, así como armas y municiones ocultas dentro de la unidad.
Estudiante de BISD es detenido por amenaza en redes sociales; enfrenta cargo de delito grave
El menor enfrenta un cargo de tercer grado por delito grave (3rd degree felony), según confirmaron fuentes oficiales.
Estudiante es encontrado con pistola de aire en escuela de Elsa – Edcouch; no hay heridos
El personal escolar activó de inmediato los protocolos de emergencia, asegurando la situación de manera rápida y sin que se reportaran heridos.
Edcouch brinda apoyo en incendio estructural en Elsa
El fuego ya ha sido controlado y las autoridades informaron que una persona fue trasladada al hospital por Skyline EMS con lesiones menores.
Pharr Police invita al evento “Trunk or Treat 2025” este 31 de octubre
El evento, abierto a toda la comunidad, incluirá un concurso de decoración de cajuela (Trunk Decorating Contest), dulces, música y actividades para toda la familia.
Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria
LA FERIA, TX. – Un motociclista resultó lesionado la tarde del martes 14 de octubre tras un accidente ocurrido en la intersección de FM 506 y 8th Street, según informó el Departamento de Policía de La Feria. El hombre fue trasladado a un hospital cercano con una...
Controlan incendio en restaurante comercial cerca del centro de Edinburg
Elementos del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron este martes a un incendio en una cocina comercial ubicada en el bloque 300 de East University, cerca de la 13th Avenue.