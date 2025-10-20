El Valle de Texas inicia la semana laboral bajo condiciones climáticas extremas, con temperaturas muy por encima de lo habitual. El Calor extremo se ha convertido en una preocupación principal para los residentes de la región, que deben tomar precauciones para mantenerse seguros.

Condiciones Actuales

El cielo despejado continúa prevaleciendo en gran parte del Valle de Texas, con temperaturas que alcanzan los 94 grados Fahrenheit y vientos de hasta 9 millas por hora. En el Condado de Hidalgo, los valores térmicos se registran entre 99 y 107 grados, lo que representa un riesgo moderado por calor extremo.

Pronóstico del Viento

Mientras que en los condados de Hidalgo y Starr los vientos se mantienen mayormente en calma, en el Condado de Cameron, especialmente en Harlingen, se observan vientos que alcanzan casi las 20 millas por hora. Este contraste en las condiciones se debe a un frente frío que atraviesa el norte de Texas, dejando temperaturas más frescas en esa región.

Comparación con Otras Regiones

Ciudades al norte de Texas, como Lubbock y Odessa, ya experimentan temperaturas de alrededor de 75 grados. En contraste, el sur y centro del estado, incluyendo San Antonio y Houston, continúan con temperaturas superiores a los 90 grados.

Pronóstico a Largo Plazo

Se espera que las temperaturas en el Valle de Texas se mantengan entre 90 y 95 grados durante el resto de la semana. Aunque hay un ligero pronóstico de lluvia para el miércoles por la tarde, con un 20% de probabilidad, las condiciones generales seguirán siendo cálidas y estables.

Conclusión

Es crucial que los residentes del Valle de Texas tomen precauciones ante el calor extremo, hidratándose adecuadamente y evitando la exposición prolongada al sol. Manténgase informado y siga las actualizaciones del tiempo para garantizar su seguridad.