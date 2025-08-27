Ola de Calor en el Valle de Texas

El Valle de Texas está experimentando una ola de calor con temperaturas que superan el promedio normal. En los últimos días, la región ha registrado máximas de hasta 102 grados, superando el promedio habitual de 98 grados. Este clima cálido se mantendrá durante el fin de semana, por lo que se recomienda a los residentes mantenerse hidratados y protegerse del calor extremo.

Pronóstico para el Fin de Semana

Las condiciones para el fin de semana seguirán siendo calurosas, especialmente en los condados de Hidalgo y Starr, donde se esperan temperaturas de 101 a 103 grados. En áreas como Río Grande y Camargo, las temperaturas también alcanzarán niveles altos, con registros de hasta 34 grados centígrados.

South Padre Island: Sol y Precauciones

South Padre Island ofrece un clima más templado, con temperaturas máximas de 87 grados durante el día. Sin embargo, el índice ultravioleta será extremadamente alto, por lo que es esencial usar bloqueador solar para proteger la piel. Aunque las corrientes de resaca están en un nivel bajo, se aconseja precaución al nadar. Es importante nadar paralelo a la costa si se queda atrapado en una corriente y siempre mantener la calma.

Cambios en el Clima para la Próxima Semana

A medida que la próxima semana se aproxima, se esperan ligeros descensos en las temperaturas, con máximas de 98 grados. Además, hay un pronóstico de lluvia para el lunes y martes, lo que podría traer un alivio a las condiciones cálidas que han prevalecido.

Conclusión

El Valle de Texas se prepara para un fin de semana caluroso, pero con la promesa de posibles lluvias a principios de la próxima semana. Los residentes deben tomar precauciones ante el calor y disfrutar de manera segura de las condiciones climáticas en South Padre Island.

Recursos Adicionales

Hidalgo County

Ciudad de Harlingen

Departamento de Policía de Brownsville