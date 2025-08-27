HOY

Entravision Communications
El Tiempo

Calor Extremo en el Valle de Texas: Se Esperan Altas Temperaturas

Valle de Texas: El Valle de Texas enfrenta una ola de calor con temperaturas por encima del promedio, mientras que South Padre Island se prepara para un fin de semana soleado.

By Maria Perez
• Noticias 48
Published August 27 2025
Ola de Calor en el Valle de Texas

El Valle de Texas está experimentando una ola de calor con temperaturas que superan el promedio normal. En los últimos días, la región ha registrado máximas de hasta 102 grados, superando el promedio habitual de 98 grados. Este clima cálido se mantendrá durante el fin de semana, por lo que se recomienda a los residentes mantenerse hidratados y protegerse del calor extremo.

Pronóstico para el Fin de Semana

Las condiciones para el fin de semana seguirán siendo calurosas, especialmente en los condados de Hidalgo y Starr, donde se esperan temperaturas de 101 a 103 grados. En áreas como Río Grande y Camargo, las temperaturas también alcanzarán niveles altos, con registros de hasta 34 grados centígrados.

South Padre Island: Sol y Precauciones

South Padre Island ofrece un clima más templado, con temperaturas máximas de 87 grados durante el día. Sin embargo, el índice ultravioleta será extremadamente alto, por lo que es esencial usar bloqueador solar para proteger la piel. Aunque las corrientes de resaca están en un nivel bajo, se aconseja precaución al nadar. Es importante nadar paralelo a la costa si se queda atrapado en una corriente y siempre mantener la calma.

Cambios en el Clima para la Próxima Semana

A medida que la próxima semana se aproxima, se esperan ligeros descensos en las temperaturas, con máximas de 98 grados. Además, hay un pronóstico de lluvia para el lunes y martes, lo que podría traer un alivio a las condiciones cálidas que han prevalecido.

Conclusión

El Valle de Texas se prepara para un fin de semana caluroso, pero con la promesa de posibles lluvias a principios de la próxima semana. Los residentes deben tomar precauciones ante el calor y disfrutar de manera segura de las condiciones climáticas en South Padre Island.

Recursos Adicionales

Hidalgo County

Ciudad de Harlingen

Departamento de Policía de Brownsville

Condiciones Climáticas Extremas en el Valle de Texas: Se Esperan Altas Temperaturas
clima extremo ola de calor Pronóstico del Tiempo south padre island Valle de Texas
Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Aug 29, 2025

El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.

McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

Aug 27, 2025

MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero...

