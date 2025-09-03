Calor Extremo en el Valle de Texas: Pronóstico de Altas Temperaturas

HOY

Calor extremo: El Valle del Río Grande enfrenta una ola de calor con temperaturas que superan los 100 grados.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 03 2025
Ola de Calor en el Valle de Texas

El Valle del Río Grande está experimentando una intensa ola de calor que ha mantenido a los residentes en alerta. Según el pronóstico del tiempo, se espera que las temperaturas continúen siendo extremadamente altas durante los próximos días. Los meteorólogos advierten que la región debe prepararse para enfrentar estas condiciones de calor extremo.

Temperaturas Extremas y Cielos Despejados

Las condiciones actuales indican que las temperaturas alcanzarán los 100 grados Fahrenheit o más en varios condados, incluyendo Cameron, Hidalgo y Starr. En ciudades como Reynosa y Camargo, las temperaturas oscilarán entre los 40 y 41 grados centígrados. A pesar de las lluvias recientes, el calor ha vuelto con fuerza, y se anticipa que domine durante el resto de la semana.

Impacto Estatal

El calor no solo afecta al Valle del Río Grande, sino que también se extiende a lo largo de todo el estado de Texas. Ciudades como San Antonio, Dallas, Houston y Austin esperan temperaturas similares. San Antonio podría alcanzar los 103 grados, mientras que Corpus Christi se mantiene en los 102 grados.

Pronóstico para los Próximos Días

Para el resto de la semana, se espera que el clima se mantenga mayormente despejado con una mezcla de nubes y sol. Los vientos en calma y la alta presión atmosférica están contribuyendo a mantener el calor. Sin embargo, se anticipa un ligero cambio para el inicio de la próxima semana, con un 20% de probabilidad de lluvia el domingo y temperaturas ligeramente más bajas a partir del lunes.

Recomendaciones para la Comunidad

Es crucial que los residentes del Valle del Río Grande se mantengan hidratados y tomen precauciones adicionales para evitar problemas de salud relacionados con el calor. Se recomienda limitar las actividades al aire libre y buscar refugio en lugares frescos durante las horas pico de calor.

