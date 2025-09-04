Calor Extremo en el Sur de Texas: Precauciones y Pronóstico

El Calor Abrasador se Siente en el Sur de Texas

El sur de Texas se enfrenta a temperaturas extremadamente altas esta semana, con Macallen alcanzando los 105 grados y Hidalgo no muy atrás, con 104 grados. Este calor sofocante está impulsado por vientos del sur que traen un ambiente seco y cálido a la región. Las autoridades han emitido advertencias sobre el riesgo elevado por calor, instando a la población a tomar precauciones especiales, especialmente aquellos que trabajan al aire libre.

Precauciones para Enfrentar el Calor

En condiciones tan extremas, es vital que las personas tomen descansos frecuentes y eviten dejar a niños y mascotas dentro de los vehículos, ya que las temperaturas pueden aumentar rápidamente y ser mortales. Además, se recuerda a los dueños de mascotas que deben proteger a sus animales del calor para evitar sanciones por negligencia.

Pronóstico Nocturno y Vigilancia de Tormentas

Para la noche en Macallen se pronostica un clima parcialmente nublado con temperaturas alrededor de los 87 grados y vientos constantes. Aunque actualmente no hay tormentas tropicales o huracanes activos, los meteorólogos están vigilando un área al oeste de África que podría desarrollarse a medida que se acerca al Caribe.

Planificación del Fin de Semana

A medida que nos acercamos al fin de semana, se espera que las temperaturas se mantengan altas, con máximas que rondarán los 102 grados el sábado. Además, existe una creciente posibilidad de lluvias a partir del sábado, lo que puede afectar los planes al aire libre.