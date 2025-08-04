HOY

El sur de Texas enfrenta temperaturas récord, mientras se monitorean las condiciones meteorológicas en el Atlántico.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 04 2025
El sur de Texas ha comenzado la semana con temperaturas extremas, proporcionando condiciones perfectas para disfrutar de las playas de la Isla del Padre. Sin embargo, las autoridades han emitido un informe especial del tiempo debido a los altos niveles de índice de calor que podrían alcanzar los 110 grados Fahrenheit. Esta situación ha preocupado tanto a los residentes como a los turistas que visitan la región.

Además de las altas temperaturas, el enfoque también se ha dirigido hacia los trópicos. Actualmente, existe un área de interés hacia el este del estado de Florida y las Carolinas con un 30% de probabilidad de desarrollo. Los meteorólogos también están siguiendo de cerca a Dexter, una tormenta tropical que se encuentra lejos de la costa atlántica de los Estados Unidos. Con ráfagas de viento que alcanzan las 58 millas por hora, Dexter se aleja de la zona costera, lo cual es una buena noticia. No obstante, se mantienen vigiladas otras áreas que podrían desarrollarse en las próximas semanas, ya que agosto es conocido por su alta actividad en la cuenca del Atlántico.

Las condiciones actuales en el sur de Texas muestran temperaturas en los mediados 90 grados Fahrenheit. En McAllen, por ejemplo, los vientos soplan desde el sur a 12 mph, creando un ambiente ventoso pero sin precipitaciones al momento. Se espera que las temperaturas alcancen los 105 grados en lugares como la Isla del Padre, y se anticipa que el clima cálido continúe durante toda la semana. Además, existe una probabilidad de lluvia que podría persistir, aportando algo de alivio a las altas temperaturas.

Calor Extremo en el Sur de Texas: Alerta por Altos Índices de Calor
calor extremo clima Isla del Padre Sur de Texas tormenta tropical
