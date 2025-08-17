Calor Abrumador Afecta al Sur de Texas

El sur de Texas está experimentando temperaturas inusualmente altas, con índices de calor que alcanzan y superan los 110 grados Fahrenheit en algunos momentos del día. Este fenómeno ha llevado a las autoridades a emitir advertencias para que los residentes tomen precauciones. Las recomendaciones incluyen mantenerse hidratado, tomar descansos frecuentes y vestirse apropiadamente para el clima.

Condiciones Actuales en la Región

El satélite y el radar indican que las condiciones son mayormente secas en la región. La Isla del Padre, por ejemplo, mantiene temperaturas de alrededor de 84 grados, mientras que en Mission el termómetro alcanza los 100 grados y en Westlaco los 98 grados. Los vientos del sureste, con velocidades entre 7 y 12 millas por hora, contribuyen a que las temperaturas se mantengan elevadas.

Pronóstico de Temperaturas

Las previsiones indican que las temperaturas extremadamente cálidas continuarán, con San Antonio registrando cifras de tres dígitos y Laredo alcanzando los 105 grados. Para el inicio de la próxima semana, se prevé un leve descenso de las temperaturas debido al aumento de la nubosidad y a la ligera posibilidad de precipitaciones.

Actividad Ciclónica en el Atlántico

Mientras tanto, en el Atlántico, la quinta tormenta nombrada de la temporada se ha convertido en un huracán de categoría 5, aunque recientemente ha disminuido a categoría 3. Se encuentra al norte de Puerto Rico, afectando actualmente a Puerto Rico, República Dominicana, y se prevé que impacte las Islas Turcas y las Bahamas.

Además, hay dos áreas de inestabilidad con baja probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días. Una de estas áreas tiene un 10% de probabilidad de desarrollo, mientras que la otra, ubicada en la región central, tiene una probabilidad del 30%.

Preparaciones para la Temporada de Huracanes