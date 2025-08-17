Se pronostican lluvias y vientos fuertes en el sur de Texas, con advertencias de inundación en el Condado de Hidalgo.
Calor extremo: El sur de Texas enfrenta temperaturas récord mientras la actividad ciclónica en el Atlántico se intensifica.
Calor Abrumador Afecta al Sur de Texas
El sur de Texas está experimentando temperaturas inusualmente altas, con índices de calor que alcanzan y superan los 110 grados Fahrenheit en algunos momentos del día. Este fenómeno ha llevado a las autoridades a emitir advertencias para que los residentes tomen precauciones. Las recomendaciones incluyen mantenerse hidratado, tomar descansos frecuentes y vestirse apropiadamente para el clima.
Condiciones Actuales en la Región
El satélite y el radar indican que las condiciones son mayormente secas en la región. La Isla del Padre, por ejemplo, mantiene temperaturas de alrededor de 84 grados, mientras que en Mission el termómetro alcanza los 100 grados y en Westlaco los 98 grados. Los vientos del sureste, con velocidades entre 7 y 12 millas por hora, contribuyen a que las temperaturas se mantengan elevadas.
Pronóstico de Temperaturas
Las previsiones indican que las temperaturas extremadamente cálidas continuarán, con San Antonio registrando cifras de tres dígitos y Laredo alcanzando los 105 grados. Para el inicio de la próxima semana, se prevé un leve descenso de las temperaturas debido al aumento de la nubosidad y a la ligera posibilidad de precipitaciones.
Actividad Ciclónica en el Atlántico
Mientras tanto, en el Atlántico, la quinta tormenta nombrada de la temporada se ha convertido en un huracán de categoría 5, aunque recientemente ha disminuido a categoría 3. Se encuentra al norte de Puerto Rico, afectando actualmente a Puerto Rico, República Dominicana, y se prevé que impacte las Islas Turcas y las Bahamas.
Además, hay dos áreas de inestabilidad con baja probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días. Una de estas áreas tiene un 10% de probabilidad de desarrollo, mientras que la otra, ubicada en la región central, tiene una probabilidad del 30%.
Preparaciones para la Temporada de Huracanes
Congestionamiento vial en Pharr preocupa a padres de familia
Congestionamiento vial: El tráfico en la intersección de las calles Moore y Jackson en Pharr genera preocupación entre los padres de la escuela Vanguard Academy.
Juicio por Homicidio: Acusado de matar a un adolescente comparece ante el juez
Juicio Brownsville: Se inicia la selección del jurado para el juicio de José Luis Villalobos, acusado de homicidio y agresión agravada en Samperlita.
Ciudad de San Juan invita a residentes a aprovechar programa de amnistía que concluye el 29 de agosto
La fecha límite para participar es el viernes 29 de agosto.
Interrupción temporal de agua en el centro de Brownsville
Habrá interrupción temporal en el suministro de agua, desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., en el área de East 13th Street y Elizabeth Street.
Food Bank RGV realizará distribución de comida gratis en Lyford
Miércoles 20 de agosto, de 10:00 a.m. a 11:30 a.m
Accidente en Alton deja varios heridos
Se recomienda a los conductores tomar precaución si circulan por el área.
Hombre acusado de asesinato enfrenta posible cadena perpetua en Edinburg
La fianza fue fijada en 2.5 millones de dólares.
Texas estrena nuevo diseño en licencias de conducir
Las licencias emitidas anteriormente siguen siendo válidas hasta su fecha de vencimiento.
Policía de Harlingen busca información sobre homicidio sin resolver desde 1999
Harlingen, Texas – El Departamento de Policía de Harlingen continúa investigando un homicidio sin resolver ocurrido el 18 de agosto de 1999 y pide la colaboración de la comunidad para obtener información que permita esclarecer el caso. De acuerdo con las autoridades,...
Detienen a sospechoso tras homicidio en Edinburg; será procesado por asesinato
Investigadores del Sheriff lograron identificar rápidamente a un sospechoso de 32 años de edad, quien posteriormente fue detenido sin incidentes. El individuo enfrentará un cargo de asesinato, clasificado como delito grave en primer grado.
Niño encontrado solo en Mission fue entregado a su madre; CPS investiga el caso
MISSION, TEXAS – La noche del sábado 16 de agosto, alrededor de las 10:01 p.m., elementos de la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo acudieron al área de la carretera 107 y Trosper Road, en una zona rural de Mission, tras recibir reportes sobre un menor que...
Cierre de calles y apagón tras choque contra poste en Edinburg
Cuadrillas de la compañía eléctrica trabajaron en el área y se espera que el servicio quede restablecido en el transcurso de la hora.
Edinburg de Luto: Fallece Respetado Investigador del Departamento de Policía
Edinburg: La comunidad de Edinburg despide a John Henry Olivarez, un investigador dedicado con más de dos décadas de servicio.
Seguridad Escolar: Se realiza curso para enfrentar tiradores activos
Distritos escolares del Valle del Río Grande se preparan ante posibles amenazas con cursos especializados.
Detienen a tres jóvenes por asalto a mano armada en Mission
Dos jóvenes enfrentan cargos por un tiroteo relacionado con la venta de un rifle en Mission, Texas.