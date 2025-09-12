Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

CAMERON COUNTY, TEXAS – Una operación de varias semanas realizada por investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron llevó a la detención de cinco personas presuntamente vinculadas a una red de robo de vehículos en la región.

Los detenidos fueron identificados como:

Benito Loredo (28 años): enfrenta seis cargos de State Jail Felony y tres cargos de delito grave de tercer grado.

enfrenta seis cargos de State Jail Felony y tres cargos de delito grave de tercer grado. Enrique Rodríguez (22 años): enfrenta dos cargos de State Jail Felony y dos cargos de delito grave de tercer grado.

enfrenta dos cargos de State Jail Felony y dos cargos de delito grave de tercer grado. Jesús Leonardo Cantú Domínguez (21 años): enfrenta dos cargos de delito grave de tercer grado.

enfrenta dos cargos de delito grave de tercer grado. Miguel Ángel Zárate (19 años): enfrenta tres cargos de State Jail Felony.

enfrenta tres cargos de State Jail Felony. Andreina González (36 años): enfrenta dos cargos de delito grave de tercer grado.

Entre los cargos presentados se incluyen: robo de vehículo (TPC 31.03), participación en actividad criminal organizada (TPC 71.02), robo de armas de fuego (TPC 31.03) y alteración de evidencia física (TPC 37.09).

De acuerdo con la investigación, los sospechosos estarían relacionados con al menos 20 robos recientes de vehículos en el Valle, principalmente de modelos nuevos. Las autoridades señalaron que los delincuentes utilizaban herramientas electrónicas para evadir los sistemas de seguridad antes de trasladar las unidades a México.

Durante los cateos, los investigadores recuperaron varios vehículos robados, algunos de los cuales ya fueron devueltos a sus propietarios, además de dispositivos electrónicos empleados en la comisión de los delitos.

Los cinco sospechosos se encuentran recluidos en el Centro de Detención Carrizales/Rucker, y las autoridades indicaron que aún hay más personas involucradas que están siendo buscadas. No se descarta la presentación de cargos adicionales conforme avance la investigación.

La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron exhortó a la comunidad a mantenerse vigilante, cerrar sus vehículos, retirar objetos de valor y utilizar dispositivos antirrobo.